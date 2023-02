Nergens is het veilig. De kade onder mijn voeten verzakt, de supermarkt klopt elke dag meer geld uit mijn zak, een chatbot wil mijn relatie kapotmaken. In de lucht drijven verdachte ballonnen, hier drommen burgers samen met brandende fakkels in de vuist bij wijze van erehaag voor degene die ze belagen.

Toen Henk Westbroek nog zanger was beloofde hij ons dat het veilig was in België, maar na de verijdelde aanslag op een Missverkiezing weten we dat hij het mis had. Het is nergens veilig.

Alleen in de opgekuiste boeken van Roald Dahl, waar niemand meer dik is, de Oempa Loempa’s eindelijk m/v/x werden en de kwalificatie ‘lelijk’ is geschrapt, zodat ik niet hoef te denken aan die keer dat ze me uitlachten om mijn grote neus, ja, dáár is het veilig. Als ik tenminste die nieuwe versies aanschaf, wat weer veel geld gaat kosten, dat ik dus al heb uitgegeven in de supermarkt.