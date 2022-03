Nepnieuws uit Rusland moeten we bestuderen en weerleggen, niet verbieden

De Britse komiek Sacha Baron Cohen riep afgelopen week Amerikaanse techplatformen tot de orde: hoe is het mogelijk dat zij nog steeds Russische propagandakanalen toestaan? De oproep van de man die furore maakte als de Kazachstaanse reporter Borat kwam na het opvallende verbod van de Europese Commissie van Russia Today en Sputnik. De eensgezindheid en daadkracht van Europa zijn te prijzen, maar hier lijkt sprake te zijn van onbezonnenheid; doet Europa hiermee immers niet hetzelfde als wat het de Russen verwijt? En maak je deze propagandakanalen, die bovendien duidelijk als zodanig herkenbaar zijn, daarmee niet groter dan nodig?

Waterdicht is het verder nooit: wie iets zoekt op het internet, zal het vinden. Nieuwe platforms zullen in het gat springen. De verbanning van de twee Russische propagandakanalen lijken vooral Poetin onnodig munitie te geven. Niet alleen om zijn eigen volk van de onbetrouwbaarheid van het Westen te overtuigen, maar óók om het leven van westerse journalisten in Rusland nog onmogelijker te maken.

De vraag is of het blokkeren van Russia Today en Sputnik in Europa netto méér oplevert dan dat het kost. De winst zou eruit moeten bestaan dat een groep mensen in het Westen, die bevattelijk is voor nepnieuws, tegen dit nepnieuws beschermd wordt en zo niet in de armen van extreemrechts wordt gedreven. Daar staat tegenover dat de groep mensen die al ‘verloren’ is aan extreemrechts zich gesterkt zou kunnen zien in zijn overtuiging dat het Westen gecorrumpeerd is door een of andere duistere elite. Mij lijkt de verbanning meer te kosten dan het oplevert: de groep ‘zwevende burgers’ lijkt me op dit onderwerp klein, terwijl de verbanning in extreemrechtse kringen wordt gezien als een aanprijzing, als wappiekeurmerk.

Dit betekent niet dat nepnieuws onbestreden moet blijven, maar dan wel vooral binnen de eigen invloedssfeer. Zo is het laten toetreden van Ongehoord Nederland een ander verhaal: dat betreft een met belastinggeld betaalde Nederlandse omroep die antidemocratische en extreemrechtse geluiden te veel ruimte geeft. ON is daarmee een interne dreiging, waartegen interne regels zouden moeten beschermen. De Russische propagandakanalen vormen een externe dreiging, waarop we geen invloed hebben, maar waar we wel kennis van moeten nemen, om het gevaar te onderkennen.

Door de westerse realiteit van populisten die de soep minder heet eten dan ze hem serveren en meestal toch nooit werkelijke macht zullen hebben, rekenen we simpelweg buiten de mogelijkheid dat nepnieuws de voorbode van beleid is. Nepnieuws lijkt in het Westen vooral folklore, en de gelovers ervan betitelen we met de vriendelijke onderschatting van een term als ‘wappie’. Maar waar nepnieuws in het Westen vooral marketing voor een extreemrechts verdienmodel is, is het in Rusland simpelweg een aankondiging van daadwerkelijk beleid en handelen. Wanneer we de jarenlange propaganda van Poetin wat serieuzer hadden genomen, had de oorlog ons mogelijk minder verrast.

Het Europese verbod zou best stand kunnen houden bij de rechter, maar wat als dat onverhoopt niet het geval is? Wanneer Rusland in het gelijk wordt gesteld is het niet moeilijk om voor te stellen hoezeer die overwinning uitgemolken zal worden. Dat private techbedrijven ervoor kiezen Russische propaganda te weren lijkt me prima. Maar een door de overheid opgelegde censuur schiet zijn doel voorbij. Want waarom een verbod en geen Europees initiatief om de Russische propaganda te debunken en factchecken? Die weg is ingewikkelder en tijdrovender, maar wel de juiste; en dus precies waar Europa voor zou moeten staan.