Neoliberale hervorming van jeugdzorg is rampzalig gebleken

Jeugdzorgmedewerkers demonstreren op het Malieveld. Beeld ANP/ Robin van Lonkhuijsen

Brief van de dag: Jeugdzorg werd overgeleverd aan dubieuze marktpartijen

Als ervaringsdeskundige ben ik getuige geweest van de introductie van de neoliberale ‘hervormingsagenda’ in zowel jeugdzorg als jeugdrechtspraak. De gevolgen zijn (ook) in deze sector rampzalig gebleken.

Naast prestatiecontracten en het met ontoereikend budget afschuiven van (complexe) zorg naar gemeenten is dit rendementsdenken gelijke tred gaan houden met de afbraak van de rechtsbescherming van individuele burgers, onder diverse VVD-bewindslieden. De overheid positioneren als bedrijf was ook precies de bedoeling. Een voor de zorg rampzalige mix was het gevolg: de kwaliteit van (jeugd)zorg werd overgeleverd aan dubieuze marktpartijen, terwijl instanties bezweken onder prestatiedruk en bezuinigingswoede.

Zonder een een-op-eenrelatie te willen veronderstellen met de hoeveelheid uithuisplaatsingen van kwetsbare kinderen in Nederland, is het goed ook in deze discussie stil te staan bij deze ontwikkelingen en de gevolgen hiervan voor de kwaliteit van geleverde (jeugd)zorg.

William Daalderop, Hillegom

Boosterprik

Lotte Tavecchio (O&D, 18/1) worstelt met de vraag of wij hier in het Westen wel een boosterprik moeten halen, terwijl er in veel landen nog massa’s mensen wachten op een eerste prik.

Ook ik zat met dat dilemma. Maar ik begrijp ook dat de dosis van een vaccin die ik in Nederland weiger niet zomaar in een arm in een ander werelddeel belandt.

De oplossing die ik heb gekozen is voor elke prik die ik gratis (!) heb gekregen een donatie te doen aan een organisatie die helpt elders in de wereld vaccins beschikbaar te krijgen.

Line Wiener, Amsterdam

The Voice

Je bent een jong meisje en hebt een droom: The Voice of Holland winnen. Je wordt uitverkoren. Je geeft alles. Je krijgt te maken met ongewenste intimiteiten. Je krijgt het advies aangifte te doen bij de politie.

Je doet aangifte. Je weet nu zeker: ik zal nooit winnen. In elk geval niet The Voice of Holland. Wel je zelfrespect.

Hélène Bierhoff, Zutphen

The Voice (2)

Ieder meisje dat opgroeit tot vrouw heeft er mee te maken. De man die opmerkingen maakt die door de vrouw als vervelend, ongewenst en zelfs soms bedreigend worden ervaren.

Helaas kennen vrouwen ook allemaal de angst of voorzichtigheid om dit uit te spreken omdat de man en zijn omgeving dan vaak spreken van een ‘onschuldige flirt of een geintje’, en de vrouw dan een ‘overgevoelig type’ is.

Het artikel dat de Volkskrant deze week plaatste over de misstanden bij The Voice of Holland (Ten eerste, 17/1) geeft aan dat we nog steeds een lange weg te gaan hebben.

Florine Thijmes, Nunspeet

Gouden Koets

Met zijn uitspraak dat zolang het ­Nederlandse volk er nog niet klaar voor is, de Gouden Koets op stal blijft staan, suggereert koning Willem-Alexander dat er gewoon wat tijd overheen moet gaan totdat ‘het volk’ zal zijn vergeten waar die discussie rond de koets ook alweer over ging.

Zijn blinde vlek is echter dat dit volk helemaal klaar is met die koets en niet langer tolereert dat hij met zijn gemalin rondrijdt in met goud omhulde afbeeldingen van schanddaden uit onze vaderlandse geschiedenis.

Moge er een tijd komen waarin hooggeplaatsten fouten uit het verleden erkennen en met hun hoge positie de verantwoordelijkheid nemen dit recht te zetten.

Niet door het op de lange baan te schuiven en te rekenen op de vergeetachtigheid van het volk, maar in, dit geval, door die koets in een museum te plaatsen met het ware verhaal erbij.

Linde Boom, Eastermar

Muziek

In hun stuk over muziek en politiek (O&D, 19/1) citeren Pascal Gielen en Joris Roelofs Hannah Arendt en Isaiah Berlin. Zij besluiten hun artikel met de verzuchting: ‘Want zonder muziek is het leven een vergissing.’

Wel zo aardig toe te voegen dat zij hier Friedrich Nietzsche citeren, en wel uit diens boek Götzen-Dämmerung: ‘Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.’

Gerard Visser, Katwijk

Wijsheid

Alles in de krant valt weg wanneer ik het interview met een van de 100-jarigen lees. Wat een wijsheid, bescheidenheid en levenslust. Volkskrant, ga de komende honderd jaar hiermee door.

Jeroen van Woudenberg, Apeldoorn

AOW

In de discussie over de koppeling van de AOW aan het minimumloon wordt gesproken over de ouderenkorting (korting op de te betalen belasting) die voor een grote groep ouderen in Nederland niet of slechts gedeeltelijk zou werken.

In het huidige belastingstelsel is dit waar: de ouderenkorting werkt niet volledig onder een bepaald bruto bedrag aan AOW en aanvullend pensioen. De ouderenkorting wordt dus slechts gedeeltelijk gebruikt.

Voor 2022 bedraagt de ouderenkorting 1.726 euro. Maar iemand met alleen AOW krijgt slechts rond de 800 euro ouderenkorting en loopt in vergelijking met mensen met een hoger pensioen dus zo’n 900 euro mis.

Op korte termijn bestaat er slechts één snelle fiscale en rechtvaardige oplossing voor dit probleem: keer aan wie de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt daadwerkelijk het totale bedrag aan ouderenkorting uit, en handhaaf daarbij de huidige bovengrens aan inkomen.

De overheid kan vervolgens de koppeling van de AOW aan het minimumloon loslaten en tegelijkertijd de hoogte van de AOW bevriezen; een simpele jaarlijkse verhoging van de ouderenkorting kan dan volstaan om de koopkracht op peil te houden en de inkomensongelijkheid onder AOW’ers te verminderen.

Harry Aalbers, Huissen