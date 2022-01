Neil Young wil niet mét Joe Rogan op Spotify staan en vertrekt. En dat is vooral erg voor Spotify

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

Toen Neil Young de streamingdienst Spotify vorige week voor de keuze stelde, kon hij waarschijnlijk al vermoeden welke kant het op zou gaan. Young vond dat Spotify niet zowel zijn muziek als de podcasts van Joe Rogan kon aanbieden aan de luisteraar. Een van de twee moest eruit. En dus verdween de Canadese zanger woensdag van Spotify.

Neil Young is het al heel lang en heel vaak niet met dingen eens. Dat leverde de wereld onvergetelijke liedjes op, van de sixties tot op heden. Maar zijn weerzin tegen een talkshowpresentator liep nu zo hoog op, dat het gedeelte van de wereld dat de liedjes van Young beluisterde op Spotify juist de mening van Neil Young niet meer kan horen.

De Amerikaanse podcastmaker Joe Rogan is minstens zo eigenwijs en recalcitrant als Neil Young – die twee zouden prima samen een biertje kunnen drinken. In zijn ellenlange podcasts laat Rogan iedereen aan het woord die volgens hem een lekker afwijkende, abjecte of juist irritant deugdzame opvatting heeft. Het gaat alle kanten op, van links naar rechts en van woke pamflet tot complottheorie: als het maar knettert.

Dat deed het bij Rogan iets te hard bij een gast die bezwaar had tegen vaccinaties. Hij liet een viroloog aan het woord die ze te gevaarlijk vond. En Rogan liet zichzelf ontvallen dat hij zelf iets uit grootmoeders receptenboek had getoverd dat volgens hem beter werkte tegen corona. Nu is de doorsnee Rogan-apekool voor veel weldenkende Amerikanen vaak al een gruwel, maar deze ‘antivaccin’-praatjes worden nu zelfs als gevaarlijk beoordeeld. Want: desinformatie.

Het probleem van Neil Young: die desinformatie wordt verspreid via het mediakanaal waarop ook Young zijn boodschappen de wereld in slingert. Joe Rogan presenteert de meest beluisterde podcast ter wereld – want dat is The Joe Rogan Experience, tot verdriet van weldenkend Amerika – exclusief voor Spotify. En in zijn miljoenencontract liet Rogan optekenen dat hij graag zelf wilde bepalen wie hij zou uitnodigen in zijn studio. En dat iemand als Neil Young geen invloed zou krijgen op de gastenlijst. Het feit dát Joe Rogan doet wat hij wil, maakt zijn podcast nu juist een succes. Ook voor de administratie van Spotify, dat met de exclusieve Rogan miljoenen luisteraars naar de dienst trekt.

Dus mocht Neil Young vertrekken. Met een schoon geweten: Young is een hartstochtelijk voorstander van vaccinaties in de strijd tegen corona. Hij had zelf als kind polio en weet hoe levensreddend vaccinaties kunnen zijn. Zijn principiële opstelling valt te prijzen: Neil Young staat voor zijn zaak, kom er nog maar eens om.

Maar dat doet Joe Rogan ook. Hij blijft vechten voor zijn idee dat iedereen aan het woord moet kunnen komen, en dat iedere luisteraar daar vervolgens zelf iets van kan vinden. Een gedachtengoed dat in gepolariseerd Amerika niet meer zo vanzelfsprekend is.

De enige verliezer in dit verhaal is Spotify. Toen de dienst de vermakelijke maar vaak ook nogal controversiële shows van Joe Rogan binnenhaalde, wist Spotify natuurlijk dat er ellende van zou komen, van opzeggende abonnees tot boos afhakende medewerkers. Dat Neil Young nu uit ideële overwegingen van het platform vertrekt, schaadt de streamingdienst, die zo graag volledig wil zijn en alle denkbare muziek in iedere huiskamer wil afleveren. Dat dát nu niet meer kan, ten faveure van een talkshow, is toch een pijnlijke nederlaag. Had Spotify niet gewoon een muziekdienst moeten blijven?