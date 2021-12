Negen tips van bronnen en ingewijden om zo vrolijk mogelijk het jaar te verlaten

Schrijf eens wat zoeter, schreef lezer Carla Grootjen aan de krant, die het terstond afdrukte als ‘brief van de dag’. Met een nieuw kabinet wil ze ook ‘nieuwe journalistiek’: geen stukjes meer van ‘augurken etende mensen’. Het is een sentiment met draagvlak: in de mailbox trof ik de sommatie mezelf te cancellen, ‘neemt u uw pot zure augurken mee en vertrek aub’. Dus hierbij, wellicht uit lijfsbehoud: negen geheimtips van bronnen en ingewijden om zo vrolijk mogelijk het jaar te verlaten.

1 Deze lockdown is stiekem een intelligente, fluisteren betrokkenen. Er zijn talloze geitenpaadjes die bewijzen dat de leiding van het land luistert naar de mensen. De jonge jeugd mag buiten sporten, rijlessen gaan door, overheidsbalies blijven in bedrijf, examentieners mogen naar school, bibliotheken zijn open. Mooi, want boeken zijn de boosters van het gemoed. Zelf verdronk ik in Beyond the sea van Paul Lynch, een onbedoelde lockdownroman van een briljante Ierse schrijver, tevens een leuke vent hoor ik uit kringen rond mezelf. Slimme uitgever die nu de rechten koopt, ondanks het papiertekort.

2 Een bron dicht bij mijn schoonvader rekende uit dat het ondanks de strenge regels statistisch legaal is om met de héle familie en aanhang te gourmetten. Sterk staaltje constructieve datajournalistiek: plaats de gourmetstellen bij het grootste gezin met de oudste kinderen (5), nodig daar schoonouders (2) uit en de schoonfamilie met jonge kinderen (2 plus 2), maakt samen 11 personen. Om afstand te houden is het verstandig de gourmetstellen naar buiten te verplaatsen, op het balkon of in de tuin, en schoonmoeder de regie te geven (zie: Roscoff-uien). Mocht een autoriteit er wat van zeggen: wijs ‘m vrolijk op de regels, maar niet op het feestje van Amalia of op de bruiloft van Grapperhaus.

Het mag: gourmetten met 11 personen tegelijk. Beeld Aldi

3 Deskundigen beweren dat het vandaag 22 december is. Nu gaan de dagen lengen, het beste vaccin tegen chagrijn. Slechte nacht? Schrijf niet de krant maar kijk naar buiten: er staat een prachtige volle maan. Afnemend, maar ook dat is tijdelijk.

4 Ingewijden vertellen dat de markten open zijn, net als de boerderijwinkels die de afgelopen jaren ongemerkt uit de grond schoten. Onder de naam ‘landwinkel’ wisselen 83 boerenbedrijven hun streekspullen uit, zodat ze over een uitgebreid assortiment beschikken: bijna een supermarkt. Probeer eens een praatje met de boer, zo kom je nog eens op een ander erf. Zelf was ik zeer tevreden met een netje Roscoff-uien voor een bodemprijs – ja, dat zijn Franse uien maar hele zoete.

5 Strooi vogelvoer buiten het raam van de thuiswerkplek.

6 Glimlach naar de enkeling die over straat gaat.

7 Ervaringsdeskundigen (namen bekend bij de redactie) raden aan persconferenties te mijden, alsook ‘technische briefings’ of debatten. De resultaten leest u mooi en meningloos gerangschikt in het liveblog van de krant. Kijkt u toch, doe dan na afloop niet moeilijk over de pseudostoere blikken, de cirkelredeneringen, het ‘neem een booster’ terwijl er geen boosters zijn. Geniet van de wetenschappelijke kerstpuzzel van Jaap van Dissel, moeilijker te kraken dan die van de AIVD (is het ‘moduleren’ of ‘modelleren’, en wat betekent dat). En hé, er zit een knop op je teevee: kijk beter ‘Undercover 3’ met de geweldige Nazmiye Oral, of ‘Jurek’ over de geweldige Jerzy Kukuzcka, of het verbijsterende ‘Dopesick’ (spoiler: gebaseerd op zure journalistiek).

8 Insiders uit de tienerwereld vertellen me dat de nieuwe Spider-Man ook in Antwerpen draait, waar tevens geschaatst kan worden op een ijsbaan op de Groenplaats (‘ijspiste’, zeggen ze daar). Om de gouverneur een stressloze kerst te bezorgen (‘zak niet af naar hier’) is spreiding verstandig, bijvoorbeeld richting Aken, een onderschatte stad met een kerstmarkt en met boosterprikken zonder bureaucratie of leeftijdscategorie. Nog feestelijker: Parijs. Al is dat ene appartementje in de Marais inmiddels weggekaapt door een insider midden in mijn kringen.

9 Om naar uit te zien: er komt een Elfstedentocht. Bron: Piet Paulusma, die daar ‘geen uitspraken’ over doet, dus dan weten ingewijden genoeg.

Al met al een zoete Kerst gewenst, een monter Nieuwjaar en bedenk: ook nieuwe journalistiek blijft gelukkig altijd bij het oude.