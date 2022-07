Bij het Achtuurjournaal werden er sappige citaten getoond uit gelekte e-mails die binnen het taxibedrijf Uber waren verstuurd over Neelie Kroes. De zin die er voor mij het meest uitsprong was deze: ‘What do we want Neelie to do next?’

Destijds heeft Neelie deze mail niet ontvangen, want anders had er wel ‘you’ gestaan en niet ‘Neelie’, maar inmiddels heeft ze hem natuurlijk wel gezien, en ik vermoed dat ze niet blij is met dat toontje. Neelie is een powerhouse, die staat zelf aan het roer. Dan is het buitengewoon irritant als zo’n stel taxi-jongens intern aan het overleggen is hoe ze je kunnen inzetten, als een soort pion. Neelie wordt niet ingezet, Neelie zet zichzelf in.

Los hiervan lijkt het me ook heel vervelend dat je met een naam als Neelie nooit kunt beweren dat er een vergissing is geweest, dat er een andere Neelie moet zijn bedoeld. Want er is maar één Neelie.