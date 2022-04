Nee, meiden, dacht ik, dat moet je niet doen. Niet ‘coke’ zeggen aan de telefoon, ook niet ‘bestellen’ zeggen

Achter me op het terras zaten twee jonge vrouwen, zussen, net geen meiden meer; toevallig kende ik hun ouders. ‘Maar wat moet ik dan zeggen?’, zei de een. ‘Nou gewoon’, zei de ander. ‘Je zegt hoe je aan zijn nummer komt en dan vraag je of je een halve gram coke kunt bestellen.’

Nee, meiden, dacht ik, dat moet je niet doen. Niet ‘coke’ zeggen aan de telefoon, sowieso geen drugs bij de naam noemen, dat is onverstandig. Straks luistert er iemand af. Je brengt de dealer in gevaar – hij drukt je weg, wil niet meer met je praten. Dat wordt geen coke op deze manier.

‘Ik weet het niet’, zei de eerste. ‘Ik heb dit nog nooit gedaan.’ Ze klonk een beetje zenuwachtig. ‘Je kunt het toch gewoon vragen?’, zei de ander, alsof ze wilde zeggen: je hebt toch een Hollandse mond? ‘Je kunt toch zeggen: ik wil graag iets bij je bestellen?’

Nee, dacht ik, ook niet ‘bestellen’ zeggen. Niks dat gelinkt kan worden aan de transactie. Alleen zeggen: Zullen we iets afspreken? Kunnen we elkaar even zien?

Zo ging het mis met hun plannen en er zijn weinig dingen vervelender dan dagen met vrienden toeleven naar de eerste keer en dat er dan op het laatst iets misgaat. Het bestellen gaat fout. De dealer komt niet. Je verzamelt je rond een koekblik waarop de gastheer het poeder heeft uitgelegd, het ingedeukte dekseltje schiet terug in zijn oude vorm – plop! – en je kijkt elkaar dom aan met elk een halve gram in de wenkbrauwen.

Eigenlijk moest ik er iets van zeggen, maar van de andere kant: wat wist ik ervan? Mijn ervaringen zijn oud, tegenwoordig gaat het waarschijnlijk anders. Helemaal niet bellen, bijvoorbeeld; bellen is vast iets van vroeger. Appen leek me beter, met veilige, versleutelde berichten. Of berichten via Telegram, nog beter, waarschijnlijk.

Zelf heb ik allang een hekel aan het spul, maar als jongeman in Amsterdam dacht ik er een tijdje erg anders over. In die goede, oude tijd ging het nog met piepers. Je belde een nummer, de dealer kreeg een bliep en belde je terug met de vraag: ‘Waar zit je?’ Even later reed een lange Amerikaan de gracht op. Je stapte in, kocht een envelopje uit een boterhamzakje en na een rondje rijden zette hij je weer netjes af bij de brug.

De meiden stonden op. Moest ik me ermee bemoeien? Zeg, lieve meiden, ik zit jullie al een tijd af te luisteren en dit is wat je volgens mij moet doen? Of was dat gek, een bijzondere vorm van opvoedkunde? Ik twijfelde. Tegen je eigen kinderen kun je alles gewoon zeggen, maar zouden hun ouders mijn hulpvaardigheid wel kunnen waarderen?

Ze liepen weg, ik was te laat, maar misschien, dacht ik, was dat niet zo erg. De vooruitgang was er niet direct mee geholpen, maar soms moest je kinderen hun eigen fouten laten maken.