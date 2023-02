Nee, mannen, jullie doen nog niet genoeg in huis

Nederlandse stellen wíllen huishoudelijke taken graag gelijk verdelen, maar in de praktijk blijken vrouwen nog steeds veruit het meeste te doen. Een kwalijke zaak, vindt thuisblijfvader Tim Gouw, en bovendien gevaarlijk voor je relatie. Hoe is deze sluimerende ongelijkheid aan te pakken?

Met gevaar voor eigen leven stap ik onhandig over de blauwe plastic bak met gewassen en gevouwen kleding die op de trap staat. Mijn linkerteen tikt nog net een bolletje kindersokken aan dat daardoor drie treden naar beneden rolt. Shit. Ik zie de wasmand wel, maar mijn hoofd is ergens anders. Bij iets dat nu even voorrang heeft. Net als elke jonge ouder dwaal ik rond in een oneindige fysieke to-dolijst. Overal is wel iets dat om aandacht vraagt.

Die wasmand staat daar prima. Bovendien weet ik dat als ik er maar vaak genoeg overheen stap, hij vanzelf opeens verdwenen is.

Eén ding staat vast. Ik ben geenszins de enige man die weleens een wasmand over het hoofd ziet. Sterker nog, TikTok en Instagram staan vol met notoire wasmandontwijkers. Een eindeloze reeks aan al dan niet in scène gezette filmpjes waarin mannen al dan niet bewust huishoudelijke taken ontlopen, overspoelt sinds enkele maanden deze sociale netwerken. De filmpjes worden veelvuldig gedeeld en van commentaar voorzien. Voorbij komen vaders die even de slapende baby in de gaten houden om vervolgens zelf weg te dommelen terwijl de keuken nog een teringzooi is, vuil wasgoed dat vakkundig naast de wasmand geknikkerd wordt, leeggetrokken toiletrollen die niet vervangen worden en meer van zulks.

Maar het was een boodschappenlijstje dat dit subgenre video’s in een ander, en vooral kwalijker daglicht plaatste. Compleet met uitgeknipte foto’s van producten en een minutieus handgetekende plattegrond van de supermarkt, deelde een vrouw het lijstje dat ze voor haar man had gemaakt om hem goed voorbereid de deur uit te sturen. Bedoeld als grap in de categorie ‘kijk mijn man eens een kluns zijn #marriedlifehumor’, alleen dacht het internet daar anders over. In de stortvloed aan afkeurende reacties kwam één term bovendrijven: ‘weaponized incompetence’. Vrij vertaald: opzettelijke onbekwaamheid.

Ik had eerlijk gezegd nooit eerder van deze term gehoord. Waar het om draait, is het veinzen van incompetentie bij een bepaalde taak (meestal een onaangename) om er op die manier onderuit te komen. Wanneer iemand (lees: een man) onkunde strategisch en dus doelbewust inzet, hoopt hij dat iemand anders (lees: een vrouw) hem niet voor de taak geschikt acht en zegt: ‘Vooruit, dan doe ik het (wel weer).’ Of zoals Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen het noemen in hun boek Shit waar je als vrouw mee moet dealen: ‘een zeer effectieve fuck-it-strategie en het werkt als een tiet’.

Mentale last

Er zullen genoeg goede, fijne, betrokken, betrouwbare en bekwame mannen zijn die zich hier niet direct in zullen herkennen. Toch verschuilen ook deze mannen zich regelmatig achter het adagium ‘maar ik doe toch al heel veel in huis’. Ze gaan voorbij aan het voorbereidende werk oftewel de mentale last die gepaard gaat met veel van die hard bevochten klusjes.

Beeld Rhonald Blommestijn

Hoewel het ontwijkende gedrag vaak moeilijk te herkennen is, doordat de uitvoerende partij in eerste instantie het voordeel van de twijfel krijgt, ligt het er soms dubbeldik bovenop: ‘Als ik de was doe, dan krimpt je trui misschien’ en ‘hoe verschoon je luiers zodat ze niet lekken?’, waarop dan al snel de verlossende reactie volgt: ‘Laat maar, het is sneller als ik het zelf doe.’ Ook veelgehoord in en om het huis: ‘Vertel mij gewoon wat ik moet doen, dan doe ik het met alle liefde voor je.’ Maar zo werkt het niet, beste mannen, want dan zadel je de ander nog steeds met de mentale last op.

Het probleem afschuiven

Twee jaar geleden besloot ik voorlopig te stoppen met werken buiten de deur en thuis voor onze 2-jarige dochter en pasgeboren zoon te zorgen. Nadat het verlof van hun moeder was afgelopen, stond ik er overdag alleen voor. Zowel een nederig stemmende als weldadige ervaring. Hoe zouden andere vaders het doen, vroeg ik me de eerste weken regelmatig hardop af, maar het antwoord daarop bleek teleurstellend: niet.

Laatst hoorde ik een vader vertellen dat hij het geen probleem vindt om zijn kinderen in hun ondergoed naar school te sturen als ze niet willen meewerken tijdens het aankleden. ‘Ik stop hun kleren gewoon in die rugzakjes en dan zoeken ze het verder op school maar uit. Worden ze echt niet slechter van, hoor!’, zei hij zelfgenoegzaam te midden van een groepje andere ouders. Die bleven, net als ik, angstvallig stil. Wat ik had moeten zeggen: natuurlijk is het erg als je je kind in een hemd naar school stuurt. Zo maak je het namelijk het probleem van een ander, omdat jij als vader niet in staat bent ze fatsoenlijk aan te kleden. Laat die ander vaak ook nog eens een vrouw zijn. Die vervolgens denkt: dan doe ik het wel weer.

Uit de cijfers van het CBS, dat om het jaar de Emancipatiemonitor publiceert, komt al jaren naar voren dat ongeveer 60 procent van de jonge ouders tijdens de zwangerschap zegt alles fiftyfifty te willen verdelen. In de praktijk blijkt echter zo’n 10 procent daarin daadwerkelijk te slagen. Vaders die zeggen een gelijke verdeling belangrijk te vinden, laten daar thuis vooralsnog weinig van merken.

De Amerikaanse psycholoog Darcy Lockman deed hier onderzoek naar voor haar boek All the Rage – Mothers, Fathers, and the Myth of Equal Partnership. Ze kwam tot de verrassende conclusie dat dit met name speelt bij relatief vooruitstrevende stellen, waarvan de vrouwen dachten dat hun partner zich tot gelijkwaardig ouderschap had verplicht. Zo merkt ze droogjes op: ‘Veel vrouwen worden onaangenaam verrast.’ De uitkomst van een recente enquête van de Volkskrant over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen bevestigt dit beeld: voor de geboorte van een kind wil 41 procent zorg en werk gelijkelijk verdelen. Ná de geboorte blijkt dat maar 9 procent van de heteroseksuele stellen te lukken.

Huishoudelijk werk

Als er iets constant is gebleven in de lange geschiedenis van vrouwenarbeid, dan is het dat huishoudelijk werk toebehoort aan de vrouw. Tot 1956 werd ze vanaf het huwelijk handelingsonbekwaam geacht voor een betaalde baan buitenshuis. Veel beter werd het daarna niet: met het krampachtig in stand houden van het ideaal van mannelijk kostwinnerschap bleef ze alsnog veroordeeld tot al het werk binnenshuis. Haar inzet als huisvrouw in de zorg en opvoeding van kinderen en het bestieren van het huishouden leverden eenvoudigweg meer op voor het gezin dan het magere (want: structureel lager dan mannen) loon dat ze zou ontvangen voor een betaalde baan.

Het 25 delen tellende naslagwerk Baedeker voor de (huis)vrouw wond er in elk geval geen doekjes om. De boodschap voor vrouwen in het midden van de vorige eeuw: komt de man thuis, dan doe je je schort af, schik je je haar en verwelkom je hem. En altijd naar zijn werk vragen, want in ‘haar eigen trivialiteiten’ zou hij toch niet geïnteresseerd zijn. Zorgen dat het eten klaarstond en in alle rust de kinderen naar bed brengen behoorde ook tot haar dagelijkse takenpakket. Het geeft te denken dat deze ingepeperde rolverdeling nog altijd doorwerkt in Nederlandse huiskamers, ook al hebben steeds meer vrouwen een betaalde baan. De Wet gelijk loon voor vrouwen en mannen uit 1975 heeft overduidelijk niet geleid tot een gelijk aandeel in de huishoudelijke taken.

Beeld Rhonald Blommestijn

Een verdwaald glas is wél belangrijk

Dat je jezelf geen geliefde partner maakt door ongewassen borden en glazen op het aanrecht achter te laten, weet relatiecoach Matthew Fray maar al te goed. Zijn huwelijk strandde na negen jaar. Hij is, zo schrijft hij in het onlangs verschenen boek This is How Your Marriage Ends – A Hopeful Approach to Saving Relationships, weliswaar een ruimdenkend en welwillend persoon die zich volledig toegewijd voelde aan zijn vrouw, maar was toch een slechte echtgenoot. Dat besef kwam te laat. Eerder zag hij niet in waarom hij degene was die zijn gedrag moest aanpassen, aangezien hij persoonlijk geen aanstoot nam aan een verdwaald glas. Als er al iemand schuldig was aan de vele echtelijke ruzies over het huishouden, dan was het zijn vrouw. Zij moest maar eens beter worden in het beheersen van haar emoties.

Inmiddels ziet Fray het anders: het glas op het aanrecht was wél belangrijk, omdat het belangrijk was voor zijn vrouw. Dat hij het daar liet staan, gaf impliciet de boodschap dat hij geen rekening wenste te houden met haar gevoelens. Fray schoot tekort in misschien wel de belangrijkste taak van een levenspartner: het erkennen en valideren van de ervaringen van de ander, zelfs als die verschillen van de jouwe. Hoe onbeduidend ze voor hem ook leken, zijn onvermogen zich aan te passen tastten het geloof van zijn vrouw in hun verbintenis aan en maakten het huwelijk kapot. Fray: ‘We gingen niet ten onder in een vurige explosie. We bloedden dood door tienduizend papiersneetjes.’

Niet voor niets is de verdeling van het huishouden een regelmatig terugkerend thema bij mediation en echtscheidingen, zegt Titus Bouman, advocaat familierecht. ‘Op het moment dat ouders niet op dezelfde golflengte zitten wat betreft tijdsbesteding aan het gezin en het huishouden, kan dit druk op de relatie zetten.’ Veel relaties gedijen volgens hem best prima bij een ongelijke verdeling in het huishouden, mits ze daar goede afspraken over maken en hier bij onvrede open met elkaar over communiceren. Maar juist in die communicatie gaat het vaak mis. Er ontstaan ruzies en als de storm is gaan liggen, valt het leeuwendeel van het huishoudelijke werk als vanzelf terug op de schouders van de vrouw.

Betrokken vaders

Naast de maatschappelijke kosten van (echt)scheidingen zijn er inmiddels talloze onderzoeken waaruit blijkt dat een gelijke verdeling van werk en zorg beter is voor kinderen, relaties en vaders zelf. Zo leidt het delen van zorg voor de kinderen tot gelukkigere paren met een beter seksleven, suggereert Amerikaans onderzoek. Maar ook hun kinderen zijn gelukkiger en presteren beter op school, concludeert Renske Keizer, hoogleraar vaderschap aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast zijn dochters van betrokken vaders actiever op de arbeidsmarkt en leveren hun zonen op latere leeftijd een aanzienlijk aandeel in de zorgtaken.

De Nederlandse vader staat bekend als bijzonder betrokken. In de ranglijsten leggen we het misschien af tegen de Scandinavische landen, maar we staan toch maar mooi met regelmaat op het schoolplein en struinen wat af door parkjes en indoorspeelparadijzen. Heus, ze doen zogezegd hun best, die moderne vaders, maar het is allemaal halfbakken. Bewust of onbewust. En wie ergens structureel de kantjes van afloopt, zal er nooit de eindverantwoordelijkheid voor krijgen. Dat weten mannen met een carrière buiten de deur maar al te goed.

Sluimerende ongelijkheid

Om deze sluimerende ongelijkheid aan te pakken is de petitie ‘21e-Eeuws Verlof’ in het leven geroepen, een initiatief van Eline Leijten van Het Buikencollectief. Inzet is het geboorteverlof in Nederland gelijk te trekken en dit bij de politiek onder de aandacht te brengen. Als ook vaders recht hebben op een langere periode waarin zij zich kunnen bekwamen in de nieuwe zorgtaken, werkt dit door in het gehele ouderschap. Toch blijft er iets wringen. Want de kinderen voeden, wassen en voorlezen is mooi, maar hoe zit het met het huishouden? Wie is verantwoordelijk voor de eeuwige loop van reproductieve arbeid als schoonmaken en opruimen? Anders gezegd: waarom doen mannen nog steeds de was niet?

Die vraag kreeg Reshma Saujani, activist en auteur van het boek Pay Up – The Future of Women and Work, onlangs voorgelegd in een interview. Het antwoord dat ze gaf, klonk al te bekend: terwijl haar man bleef doorwerken na de geboorte van hun eerste kind, groeiden de verhoudingen van de huishoudelijke taken scheef. Maar Saujani merkt nog iets anders op: ook na de lockdowns, waarin thuiswerken de norm werd en mannen dus met eigen ogen konden zien wat er komt kijken bij het runnen van een huishouden, zijn ze niet meer gaan bijdragen. Precies dat is volgens Saujani het echte probleem: de onderwaardering van werk in en rond het huis ten opzichte van betaald werk, en de overwaardering van de eigen tijd door mannen.

De Israëlische historicus Yuval Noah Harari herinnert ons eraan dat de fenomenen betaald (buiten) en onbetaald (binnen) werk nog niet zo lang bestaan in de geschiedenis van de mensheid. Door de uitvinding van geld is er een verschil in waardering ontstaan, waarbij onbetaald werk het steevast aflegt tegen betaald werk. En dát is de sluipmoordenaar in menige relatie. In een samenleving waarin zorg door personeelstekorten en overwerkte zorgprofessionals steeds meer een particuliere aangelegenheid wordt, zet een man die over een volle wasmand heen stapt, alles op het spel wat hem lief is.