‘Nee, je begrijpt het niet! Het gaat om de man van Linda de Mol. Ik voorspel je: dit gaat groot worden’

‘Hé man, waar zat je? Ik heb je gemist!’

‘Moest even weg uit Nederland. In de auto gesprongen en naar Valencia op en neer gereden. Heerlijk weer en in zee gezwommen. Alleen was Spanje in rouw vanwege de dood van Ricardo Bofill. Fantastische architect, op de terugweg hebben we nog in Brussel het door hem ontworpen gebouw van Swift bezocht. Indrukwekkend. Uiteraard hebben wij ook even Parijs aangedaan. Alle restaurants open, maar overal zware QR-controle. En op straat mondkapjes. Zo’n mooie stad. Op elke gevel vind je wel een bordje waarop staat welke kunstenaar hier heeft gewoond. Zo stonden we ineens in het atelier van Delacroix, je kent zijn werk wel door het schilderij van Marianne met haar blote borsten op de barricaden voor de Vrijheid. Schitterend! We zijn trouwens ook nog naar Honfleur geweest, een oud vissersplaatsje bij Deauville. We wilden daar het geboortehuis van Satie bezoeken om de pakken te zien die bij zijn dood nog ongedragen in de kast hingen, maar het was helaas gesloten. Wist je trouwens dat de schilder Jongkind in Honfleur heeft gewerkt, en Monet, en dat Baudelaire er nog heeft rondgelopen.’

‘Zo, jij had een druk programma’.

‘Echt mijn hart opgehaald. Maar hoe was het in Nederland? Zeker weer niets gebeurd.’

‘Niets gebeurd? Man, het hele land staat op zijn kop! Ze hebben de aangever van Anne Frank gevonden.’

‘O, dat. Daar geloof ik helemaal niets van: een verzameling veronderstellingen die met punaises aan elkaar zijn geprikt. Er moet zeker weer een boek verkocht worden. Onbegrijpelijk dat de media meegaan in zo’n doorzichtige hype.’

‘Wacht even. Er is nog iets heel belangrijks: The Voice of Holland is gestopt.’

‘Wat vertel je me nou! Wat is er gebeurd?’

‘De man van Linda de Mol is vreemdgegaan met een paar deelnemers. Dat heeft hij opgebiecht, en toen heeft hij ontslag genomen, en toen heeft Linda hem eruit gegooid en toen heeft John de Mol het hele programma van de buis gehaald en toen is er ook nog een aanklacht ingediend tegen Ali B.’

‘Tegen Ali B? Maar die zat toch met zijn Rolls Royce bij de Formule 1 in Dubai? Heeft Ali B dan een relatie gehad met Max Verstappen?’

‘Nee, nee, je begrijpt het niet! Ali B heeft bij The Voice ook ergens in- of aangezeten wat ongepast was, maar die ontkent, net als Marco Borsato, maar Anouk en Waylon hebben er niets mee te maken, echt niet. En toen heeft Albert Verlinde iets gezegd over Humberto Tan en nu heeft Humberto op zijn beurt een aanklacht ingediend tegen Albert, wat volgens Angela de Jong helemaal nergens op slaat en toen heeft Johnny de Mol jr. in zijn programma gezegd dat we vooral moeten denken aan de slachtoffers.’

‘Welke slachtoffers? Is Angela de Jong dan ook misbruikt door Marco Borsato?’

‘Nee, je begrijpt het niet! Het gaat om de man van Linda de Mol, ene Jeroen Rietbergen, en die is in therapie geweest, maar dat heeft geen ruk geholpen, en toen moest Beau van Erven Dorens bijna huilen van ontzetting en toen reageerde iedereen geschokt met witte weggetrokken gezichten. Ik voorspel je: dit gaat groot, héél groot, worden, want het gaat misschien wel om tientallen, honderden, duizenden slachtoffers. De commerciëlen gaan naar de ratsmodee.’

‘Maar hoe weet je dat allemaal? Wat zijn nou precies de feiten?’

‘Hoe ik dat allemaal weet? Van de geruchten, man! Die geruchten zijn verzameld en aanstaande donderdag worden ze allemaal onthuld door Tim Hofman.’

‘Door Tim Hofman? Wie is dat nou weer? Heeft die ook een verhouding gehad met Jeroen Rietbergen? Of met Linda de Mol? Of met Angela de Jong? Sorry, in zo’n stoet van dwergen kan ik niet alle koppen uit elkaar houden.’

‘Je begrijpt het niet, maar ik heb sterk de indruk dat je het ook niet wilt begrijpen. Het is gebeurd toen Ali B een pizza liet halen en toen hij ook nog iets onaardigs heeft gezegd tegen het zusje van een van de slachtoffers.’

‘Dat is een gerucht?’

‘Nee, dat is een feit. En toen is RTL zo tekeergegaan tegen SBS van John de Mol sr. dat zelfs Chantal Janzen het niet meer hield.’

‘Dat krijg je als je op televisie halfnaakt in je pyjama rondvlindert.’

‘Hopeloos…je begrijpt het niet. Vertel liever wat je het mooiste vond in Spanje.’

‘In Figueras bezocht ik het Gala-Salvador Dalí Museum. Daar hing aan de muur een kunstwerkje van een zeer fijn getekende anus, dat me heel, héél sterk aan de Nederlandse televisie deed denken.’