Nee hoor, zei ik, ik haat mensen echt. Vooral als ik ze zie, hoor praten of als ik aan ze denk

Aan tafel vertelde mijn vriendin dat ze een goede werkdag had gehad, veel had kunnen doen, onze dochter dat ze had gespeeld en gezwommen en ik, toen het mijn beurt was om verslag van de dag uit te brengen, dat ik ’s middags ineens sterk had beseft dat ik mensen haat, zo heel plotseling was het besef gekomen, zei ik, alsof het een groot, nieuw inzicht betrof, terwijl ik me dit de laatste tijd natuurlijk al veel vaker haarscherp had gerealiseerd.

Ach nee, zei mijn vriendin. Ze schudde het hoofd. Ach, nee, Peter. Ze legde een hand op de onderarm van onze dochter, ter geruststelling, en om een lachje in de kiem te smoren. Jij haat geen mensen. Papa haat geen mensen. Hij overdrijft weer eens een beetje.

Het laagje ironie waarin ik mijn woorden had verpakt, was hen ontgaan, waarschijnlijk omdat het een dun laagje was, dat tijdens het praten alweer oploste. Nee hoor, zei ik. Ik vertel geen sprookjes, ik haat ze echt. Vooral als ik ze zie, hoor praten of als ik aan ze denk. Wat de hele tijd gebeurt. Ze staan de hele dag voor je neus. Waar je ook gaat of kijkt, in de krant, op de tv op of straat, overal kom je ze tegen.

Ach nee, toe nou even, zei mijn vriendin. Want we mogen kinderen niet vertellen wat voor egoïstische klootzakken we zijn. Anders is het niet pedagogisch verantwoord. Maar klopt dat wel, is dat wel waar? Zelf ben ik met een positief mensbeeld opgevoed, met de belofte van technische, economische en sociale vooruitgang, en met het vaste geloof in morele vooruitgang. En moest je nu eens kijken hoe ik erbij zit. Onherstelbaar teleurgesteld.

Mijn vriendin keek me aan, ik moest ophouden, zei ze, maar ik was pas net begonnen. Ga maar na, zei ik. Zodra het kan, zitten we weer met zijn allen voor twee tientjes in het vliegtuig naar zon, zee en bosbrand. De wereld staat in de fik, maar ontneem ons wekelijks één dagelijkse karbonade en we begaan een burgeroorlog. Zelfs tijdens de stikstofcrisis zijn er meer stallen gebouwd. Als je naar ons gedrag kijkt, kun je maar één ding concluderen: we doen gewoon ons best om de wereld zo warm en vies mogelijk te maken.

Goed, zei mijn vriendin. Zo is het goed. Maar dat is nog geen haat. Papa haat geen mensen. Hij vindt sommige dingen jammer, vervelend, een beetje kortzichtig, kwalijk misschien, maar vooral jammer. Papa had het liever anders gezien. Dat is wat hij bedoelt.

Nee hoor, zei ik. Nu legde ik een hand op een onderarm van onze dochter. Nee hoor, laat je niets wijsmaken. Ik haat ze echt, ze deugen niet. Ontwijk ze. Verblind ze met lichtsignalen. Scheld ze uit, zit ze dwars, prik de banden van hun elektrische fietsen lek. Doe iets. Of niets. Maar zorg in godsnaam dat je nooit van ze afhankelijk wordt.