Nederlandse boeren zijn slachtoffer van hun eigen slachtoffergedrag

Mark van den Oever voorman van Farmers Defence Force (FDF) Beeld Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Brief van de dag

In 1984 kwam de toen alom gewaardeerde minister van Landbouw Gerrit Braks met een perspectief voor de boeren. Simpel: in 2000 mag een boer niet meer mest uitrijden dan het gewas op zijn land kan opnemen. Hij had normen voor maisland, grasland en akkers. Kortom: een perspectief van 16 jaar, waarin de boeren samen met de overheid aan de slag hadden gekund. We zijn 38 jaar verder. Er is niets gebeurd, op intensief overleg na. En dan zeuren boeren nog steeds om perspectief en overleg.

Dit is niet meer serieus te nemen. De boeren zijn het slachtoffer geworden van hun eigen slachtoffergedrag. Enige zelfreflectie lijkt me op zijn plaats. Mark van den Oever tenslotte ontpopt zich als Judas, door in het interview te melden dat hij te koop is. Beste boeren, doe uw voordeel met deze belangenbehartiger.

Mat Thissen, oud-voorlichter LNV, Gorinchem

Farmers Defence Force

Boze boeren staan op het erf van een minister, de (kleine) kinderen van de minister zijn doodsbang. FDF-Voorman Mark van den Oever noemt deze kinderen ‘pussy’s’. Het is werkelijk beschamend hoe ver sommige boeren durven te gaan in hun blinde haat tegen alles wat niet in hun straatje past. En boeren vergelijken met Joden in de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk helemaal een gotspe.

Ruud Bläcker, Nijmegen

Huiveringwekkend

Huiveringwekkend, verdriet, ongeloof. Het Requiem van Theresienstadt (Zaterdag, 18/6) laat mij niet los. Hetzelfde geldt voor de uitspraken van Mark van den Oever. Huiveringwekkend, verdriet, ongeloof.

Robert de Koning, Arnhem

Holocaust

Ik zie een andere parallel met de Holocaust. Jaarlijks worden honderden miljoenen weerloze dieren gefokt en geslacht. Productieketens voor vlees en zuivel zijn leiden tot extreme stress bij dieren. Zowel consument als boer dragen hier aan bij door vraag en aanbod in balans te houden.

Ries Meertens, Boskoop

Podium

Mark van den Oever, de Willem Engel van de stikstof, moet je geen podium geven voor zijn extremistische opvattingen en aanzet tot geweld. Dat is de Volkskrant-onwaardig.

Hiek van der Scheer, Den Haag

Stank

Vrij spel voor de aardige koffieschenker Mark van den Oever die door twee verslaggevers geen strobreed in de weg wordt gelegd. Loopt u maar leeg. Stel dat Ongehoord Nederland voor deze productie verantwoordelijk was geweest, de wereld was te klein geweest. De krant van zaterdag stonk.

Ed van Tellingen, Meppel

Podium (2)

Prima dat jullie extremisten als Van den Oever aan het woord laten, maar interview dan ook eens boeren die wél met de overheidsplannen kunnen leven, zoals vrijwel alle biologische boeren, en bijvoorbeeld de boeren uit het boek Boer doet Leven. Ik stel voor dat vooral alle FDF-boeren dat eens lezen. Het zou ze moeten inspireren tot iets anders dan alleen maar heel hard te roepen ‘het stikstofprobleem bestaat niet’ en ‘we zijn tegen!’

Andries Krijgsman, Demen

Boter, kaas en eieren

Met ontsteltenis heb ik het interview gelezen met Farmers Defence Force-leider Van den Oever. Hij verdedigt met hand en tand zijn eigen positie, waarbij bedreiging, intimidatie en ontkenning van het probleem de voornaamste middelen lijken te zijn. Ik wil geen product kopen van iemand met zo’n lage morele standaard. Is er een lijst beschikbaar van alle leden van Farmers Defence Force, zodat ik voortaan zelf kan kiezen om mijn producten via andere boeren te kopen?

A. Aalders, Den Bosch

Uitkooppotje

Ik stel voor om de ontstane kosten van schade veroorzaakt door de boeren, zoals economische schade en de beveiligingskosten van bewindslieden, vanaf nu te bekostigen uit het uitkooppotje van het ministerie van Landbouw. Zo kom je niet aan het recht van boeren om te protesteren, dat kan ook prima op de fiets, of met de benenwagen. Bovendien is het dan ook in het eigen belang van de boer om een beetje normaal te doen, want zoals ik zaterdag las: als de zak geld maar groot genoeg is laat de boze boer zich natuurlijk wel gewoon uitkopen.

MS Willems, Vierakker