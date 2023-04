Nederlanders noemen dat ‘vriendjespolitiek’. Arubanen noemen dat ‘goed voor elkaar zorgen’

In mijn ochtendspreekuur op Aruba gaat de telefoon. Het is de assistente. ‘Ik heb een man onder de knop die wil dat je zijn secretaresse naar de cardioloog verwijst.’ Ik grinnik even. ‘Schakel maar door.’ De man legt beleefd uit dat zijn secretaresse een verhoogde bloeddruk heeft, ondanks medicatie, en dat hij voor haar voor morgen een afspraak heeft gemaakt bij de cardioloog. ‘Hij is een vriend van me. U hoeft alleen een verwijsbrief te sturen.’

Ik scroll door het dossier. ‘Het probleem is dat ik geen indicatie zie voor behandeling in het ziekenhuis. Dus wat u van mij vraagt is geen verwijsbrief, maar een vergoedbrief. Bovendien lijkt het mij gezien de wachtlijst niet eerlijk dat uw secretaresse voorrang krijgt omdat de cardioloog toevallig een vriend van u is.’ ‘Waarom is dat niet eerlijk?’, vraagt de man met een spottende lach. ‘Nou, dat is nepotisme.’ Hij antwoordt: ‘Jullie (Nederlanders) noemen dat vriendjespolitiek. Wij (Arubanen) noemen dat ‘goed voor elkaar zorgen.’

OVER DE AUTEUR Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Rinske van de Goor.

Ik bespreek het ‘verzoek’ met de assistentes. Ze waarschuwen dat deze man iemand is. Daarmee bedoelen ze dat hij deel uitmaakt van één van de invloedrijke families op Aruba. De Veer, Croes, Oduber, Wever, Arends, Eman. Families die de zakelijke en politieke elite vormen op dit kleine eiland met slechts 125 duizend inwoners dat jaarlijks wordt bezocht door meer dan 2 miljoen toeristen.

Ik heb Aruba leren kennen als een gastvrij eiland met een sterke sociale cohesie. Toen ik een jonge vrouw met een 4 maanden oude baby vroeg hoe ze haar fulltime baan combineerde met het moederschap, zei ze: ‘Mijn oma past op.’ ‘Vijf dagen in de week?’ vroeg ik. ‘Nee zes.’ Ik was verbaasd en zij op haar beurt weer verbaasd over mijn verbazing. Ook de zorg voor ouderen wordt grotendeels opgepakt door familie en buren. ‘Zo doen wij dat hier gewoon. We zorgen voor elkaar, helpen elkaar en letten op elkaar.’

Dat is prachtig. Het probleem is alleen dat ook in de politiek, het bedrijfsleven en in de gezondheidszorg op deze manier voor het eigen netwerk wordt gezorgd. Denk aan een baan zonder de juiste opleiding of kwalificaties, een stuk grond voor een vriendenprijsje of een (voorkeurs)behandeling bij de medisch specialist. Allemaal dankzij ‘Friends & Family’. Op dat moment druisen culturele verwachtingen en gebruiken in tegen de wetten en principes van zuiver en integer bestuur, waarin geen plaats zou moeten zijn voor belangenverstrengeling en vriendjespolitiek.

Ik zal niet pretenderen dat Nederland vrij is van corruptie of dat Nederlanders (tijdelijk) woonachtig op Aruba zich hieraan nooit schuldig maken. Wat mij vooral treft is de gelaten houding. Maar weinigen winden zich hierover op. Uit onderzoek van de Centrale Bank van Aruba blijkt dat 60 procent van de Arubanen denkt dat corruptie en favoritisme horen bij het zakendoen op het eiland. ‘Zo gaat dat hier nu eenmaal.’ Toen het coronavirus slachtoffers maakte onder vooral inwoners met overgewicht knipte de minister-president een lintje door bij de opening van een nieuw fastfoodrestaurant. ‘Van een vriendje’, zo klonk het. Daar was niemand verbolgen over. Ook een kritisch woord in de media bleef uit.

Ondanks een nog uitstaande lening van 1 miljard euro, waarvoor vanuit de eilanden regelmatig de roep klinkt om kwijtschelding, besloot Nederland recent om opnieuw

120 miljoen euro uit te trekken voor steun bij hervormingen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Gezien de stroom politieke corruptieschandalen op Aruba denk ik dat er niet zomaar op kan worden vertrouwd dat dit geld daar terechtkomt waar het heen moet. Zes Arubaanse politici zijn of worden momenteel onderzocht. Eén oud-minister werd veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf, omdat hij grote stukken grond heeft verkocht aan bevriende ondernemers voor een vriendenprijsje. Een ander werd veroordeeld tot

3 jaar gevangenisstraf wegens verduistering en ambtelijke omkoping. Beide heren gingen in hoger beroep en gaven aan ‘slechts gedaan te hebben wat alle politici op Aruba doen’.

Aruba moet zelf besluiten hoe het verder wil: als een zelfstandig eiland met een integer bestuur zonder onderscheid des persoons of blind geleid door ‘Friends & Family’ van een kleine elite die er op rekent dat aan het vermanende vingertje van de voormalig kolonisator een schuldbewuste arm vastzit – die het eiland steeds weer (financieel) overeind trekt als het door wanbestuur onderuit is gegaan.