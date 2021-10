Nederland zou juist een voorloper moeten zijn bij het terugdringen van de CO2-uitstoot

Dijken bouwen is niet echt een oplossing voor de klimaatproblemen, hoe mooi het ook klinkt.

De oosterscheldekering bij Neeltje Jans in Zeeland zal in het niet vallen bij wat straks nodig is om Nederland te beschermen. Beeld anp

De zeespiegel zal de komende eeuw bij ongewijzigd beleid nog harder stijgen dan tot nu toe wordt aangenomen, blijkt uit berekeningen van het KNMI: 1,2 in plaats van de eerder voorspelde 1 meter.

Voor een land als Nederland, dat grotendeels onder de zeespiegel ligt, zal dat ingrijpende consequenties hebben. De dijken moeten omhoog, zowel langs de kust als langs de rivieren. Het zoute water zal oprukken, met vervelende consequenties voor drinkwatervoorziening en de vruchtbaarheid van het land. En de Wadden komen onder water te staan, waardoor een uniek natuurgebied verloren gaat. Er hangt ons een miljardenverslindende mega-operatie boven het hoofd, waarbij de Deltawerken in het niet zullen vallen.

Nederland behoort met andere landen die in een rivierdelta liggen, tot de grootste klimaatslachtoffers. Daarom zou het logisch zijn als Nederland een voortrekkersrol zou vervullen in het wereldwijde klimaatdebat.

Vooralsnog lijkt eerder het omgekeerde het geval. Nederlanders behoren binnen Europa tot de grootste CO 2 -uitstoters. Het percentage duurzame energie ligt hier aanmerkelijk lager dan in de meeste andere Europese landen.

Om niet ten prooi te vallen aan fatalisme, dromen steeds meer politici – vooral aan de rechterzijde van het politieke spectrum – over klimaatadaptatie. Nederland zou een voortrekkersrol kunnen vervullen bij het wapenen van de wereld tegen het stijgen van de zeespiegel.

We zouden een enorm eiland in de Noordzee kunnen leggen om onze kusten te beschermen. We zouden met onze baggerbedrijven de wereld in kunnen trekken om elders hetzelfde te doen. De klimaatverandering wordt zo ineens een schitterende uitdaging in plaats van een deprimerend apocalyptisch vergezicht.

Het is op zich een goed idee om het beschermen van Nederland een zaak te laten zijn van nationale trots. Maar het zou nog beter zijn als die trots zich ook uitstrekt tot het verduurzamen van de Nederlandse economie, wat nu te vaak eerder een kwestie is van nationaal chagrijn en polarisatie. Nederland als trotse voorloper bij het terugdringen van de CO 2 -uitstoot.

Alleen adaptatie gaat ons daarbij niet redden. Te meer omdat we veel effecten nog helemaal niet kunnen overzien. Als de ijskappen op Antarctica smelten dan zal de zeespiegel met 2 meter kunnen stijgen voor het einde van de eeuw. Het KNMI acht in 2300 zelfs een zeespiegelstijging van 17 meter mogelijk. Daar kunnen zelfs Nederlands waterbouwkundig ingenieurs niet tegenop.