Nederland weet zich geen raad met een zelfbewust, triomferend China

De coronatoestand heeft onverwachte kantjes – zo moest de premier vrijdagmiddag antwoord geven op de vraag of hij bij het doen van een zelftest het staafje alleen in de neus (werkt niet altijd goed) of ook in de keel (beter) had gestoken (de premier liet het in het midden) – maar biedt ook niet te versmaden voordelen.

Zoals: vertegenwoordigers van de Nederlandse regering konden met een legitieme, praktische smoes wegblijven van de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Er zijn geen ingewikkelde verklaringen voor aan- of afwezigheid nodig, vol moreel-strategische overwegingen waarin kool, geit en handelsbelangen worden gespaard.

Alle fases konden we dit keer overslaan. De overweging om hoogwaardigheidsbekleders naar China te sturen. Vervolgens wekenlang geëmmer op televisie omdat die dekselse praatprogrammaredacties altijd wel ergens op een stoffige zolder iemand weten te vinden die graag komt betogen dat het júíst leuk is voor de Oeigoeren als de koning hard juichend op een tribune in Beijing zit. Daarna een veel te lang debat in de Tweede Kamer waarin Kamerleden na lang handenwringen concluderen dat ze zeven jaar geleden hun bezwaren kenbaar hadden moeten maken, want zo verrassend nieuw zijn de vervolgingen in Xinjiang heus niet (oud-China-correspondent Floris-Jan van Luyn maakte in dit verband afgelopen week in NRC de machtig mooie vergelijking met ‘de lome roep van een oude zwengelsirene’: het gejank komt altijd te laat op gang). Gevolgd door een ‘nou ja vooruit dan maar’ van de parlementariërs, mits afgereisde bewindslieden in elk gesprek met een Chinees zeven keer het woord ‘mensenrechten’ laten vallen. Waarop de verzekering volgt van het kabinet dat het deze precaire kwestie ‘uiteraard heel zorgvuldig zal aanvliegen’. Tot slot duiken er kiekjes op van het koningspaar dat het glas heft met de despoot van dienst.

Zijn we ditmaal allemaal van verschoond gebleven. Met dank aan corona.

Of Nederland zonder corona wel een regeringsafvaardiging naar China zou hebben gestuurd, kon premier Rutte vrijdagmiddag niet met zekerheid zeggen (dit is een tip uit de basiscursus crisiscommunicatie: standaard weigeren om op als-dan-vragen te antwoorden). Misschien wel, we hebben immers ‘een vriendschap’ met China, en ‘een brede relatie’ met het land, omdat Nederland er ‘een grote speler is’. Overigens zijn ‘we over de mensenrechten in intensieve dialoog’.

Poetin was wel in Beijing. Hoop ceremonieel. Langdurige gesprekken. Eregast. Grote vriend.

Monsterverbond, zou je ook kunnen zeggen. Samen tegen westerse fratsen als uitbreiding van de Navo. De Chinezen kijken al geruime tijd belangstellend toe hoe Poetin met succes stukken van andermans land bezet, en hoe het Westen daar weifelend, twijfelend en ach en wee roepend omheen drentelt. Nederland is nog steeds ‘zorgvuldig’ aan het bekijken of en hoe het Oekraïne kan bijstaan. Omdat zoiets ‘écht tijd kost’ aldus Rutte, omdat ‘we ook moeten kijken wat we kunnen missen’. Defensie is, aldus de premier, nog ‘heel precies’ aan het kijken wat er eigenlijk in de voorraadkasten ligt en wat daarvan eigenlijk naar Kiev kan.

Vrijdagmiddag zagen we hoe de correspondent van de NOS, live in het Journaal, voor de draaiende camera’s werd weggetrokken door Chinese beveiligers. Hij stond ergens waar hij niet mocht staan. In de Volkskrant kunnen we lezen hoe correspondent Leen Vervaeke zich dapper staande houdt in een land waar de teugels ook voor buitenlandse journalisten almaar steviger worden aangetrokken.

Een zelfbewust, triomferend China: daar is een diepgravender antwoord op nodig dan ‘nu even niet, corona weetuwel’.