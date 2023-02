Nederland staart zich blind op gouden rokjes in de boardroom

‘Een belangrijke stap naar een meer diverse en inclusieve arbeidsmarkt’, noemde Kim Putters het. Zijn Sociaal-Economische Raad presenteerde deze week het Diversiteitsportaal, waarin vijfduizend bedrijven verplicht moeten opbiechten hoe het staat met de man-vrouwverhouding in de top van hun bedrijf.

Een Diversiteitsportaal, tsja – klinkt een beetje als die tovertunnel in de Mini-playbackshow: je stopt er een grauwe meute alfamannen in en een veelkleurige club eenhoorns komt er weer uit. Volgens Putters zouden bedrijven met een overvloed aan mannen zich weleens kunnen gaan schamen als hun slechte rapporten eind dit jaar gepubliceerd worden, en daarop hun levens beteren. Zou het?

Voor niet-beursgenoteerde bedrijven is het portaal vrijblijvend: ze mogen invullen dat er nul vrouwen op de bovenste etage zitten en dat ze daar dik tevreden mee zijn. Bij beursgenoteerde bedrijven zorgt het vrouwenquotum, dat vorig jaar is ingesteld, ervoor dat er langzaam, mondjesmaat, meer topvrouwen worden benoemd. ‘Een hamer om de apenrots plat te slaan’, noemde Kamerlid Vera Bergkamp (D66) dat quotum in 2019. ‘Goed nieuws voor de kansengelijkheid en voor de bedrijven zelf’, zei minister Van Engelshoven (D66), ‘want een diverse top zorgt voor betere bedrijfsvoering.’

Ik las ergens dat ze ‘gouden rokjes’ heten, de topvrouwen die in menig boardroom aanschuiven. Een ietwat badinerende term die je misschien maar het best trots kunt omslaan, als zo’n wanstaltige boa. De belofte is dat gouden rokjes ervoor zorgen dat de kansen en het geld eerlijker verdeeld worden onder de H&M-rokjes onderin: het spill-overeffect. Ik zie hierbij een kroesiaanse goudgerokte akela voor me die in de boardroom champagne in zo’n piramide van glazen giet, die als vanzelf naar beneden vloeit.

Dat zou heerlijk zijn, maar het blijkt niet uit onderzoek. Een studie van de Norwegian School of Economics liet zien dat quota aan de top geen (gunstig of ongunstig) effect hadden op de Noorse salariskloof en het aantal vrouwen in het hogere management. Europese genderquota hebben weinig betekend voor de vrouwen lager in de piramide.

En dat bedrijven van meer topvrouwen winstgevender worden is ook al niet aangetoond – hoe dan ook een wat armoedig argument, maar als het helpt, mij best. Quota voor de top zijn mogelijk vooral emanciperend voor de topvrouwen zelf. In Nederland zijn dat de ongeveer 150 vrouwen bij pakweg honderd bedrijven waarvoor het quotum geldt (0,002 procent van de Nederlandse vrouwen).

Daarnaast lees ik op de SER-website dat die topvrouwen bedrijven ook weer gauw verlaten, vanwege ‘een niet-inclusieve werkcultuur en slechte arbeidsvoorwaarden’. De SER citeert een Amerikaans rapport waarin staat wat spill-over tegenhoudt: vrouwen, en dan vooral vrouwen van kleur, blijven al steken bij de eerste stap omhoog in een bedrijf. Eén verdieping onder de gouden rokjes kan een bedrijf kortom een Suitsupply-soep zijn, en daar hebben ze helemaal niks te duchten van een vrouwenquotum of diversiteitsportaal.

‘Het is een afvinklijstje’, zei publicist Aylin Bilic bij Goedemorgen Nederland: ‘Ik zie bij bedrijven dat er bij rondetafels nog te veel gepraat wordt, te veel gekeken wordt: hebben we het gereed voor het jaarverslag, als de man-vrouwverhouding goed is?’

De vraag is waarom we zoveel verwachtingen stapelen op de schouders van dat piepkleine groepje topvrouwen, als quota zich nog niet hebben bewezen als hamer op de apenrots. Vrouwen onder aan de piramide, die voor kleuterklassen, bedden of servicebalies staan, hebben misschien wel meer aan ruimhartig ouderverlof, passende kinderopvang en loontransparantie – waarvan wél in verschillende landen is bewezen dat het als grote gelijkmaker werkt. Hou ze vooral, die quota, maar laten we stoppen met turen naar boardrooms tot er wat champagne naar beneden druppelt.