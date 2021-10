Nederland sliep massaal meer tijdens de lockdown. Gevolg: minder stress, ziekte en hartaanvallen

Na de nachtdienst sta ik brak en wat besluiteloos in de keuken. Wil ik een boterham, een gebakken ei of het kliekje van gisteravond? Of moet ik dan overgeven? Mijn maag is de kluts kwijt, zoals na elke nachtdienst.

Zwangerschap, autoziekte, een buikgriep, elk geeft een ander soort misselijkheid. Slaapgebrek geeft een heel eigen type misselijkheid, waarbij je niet weet of je nou honger hebt of niet.

Slaapgebrek sucks. En niet zozeer omdat je een beetje misselijk wordt.

Laten we hopen dat de programmamakers van De dansmarathon, waarbij mensen vijftig uur zonder slaap moesten dansen, ook geschrokken zijn toen ze de effecten van het slaapgebrek bij hun deelnemers zagen. Mensen die fysiek het uiterste van zichzelf vragen, dat levert vaak mooie tv op. Wielrenners die stukgaan op de Mont Ventoux, van pijn vertrokken gezichten van marathonlopers, voetballers die na negentig slopende minuten nog een briljant doelpunt scoren: prachtig allemaal. Maar De dansmarathon ging niet om een ultieme prestatie. Vijftig uur dansen: prima, maar vijftig uur niet slapen is sick. De deelnemers werden ongetwijfeld gelokt door de 100 duizend euro aan prijzengeld. Maar wisten ze van tevoren ook wat slaaptekort eigenlijk met je doet?

Slaap wordt onderschat. Goede nachtrust verbetert de concentratie, de stemming en, nou ja, gewoon je hele gezondheid. Slaaptekort heeft gevolgen als hoge bloeddruk, gewichtstoename, maagklachten, concentratieproblemen, agressie, depressie en angst. Maar ook hallucinaties en wanen, hartinfarcten, herseninfarcten, hersenbloedingen, alzheimer. Daarbij maken slaperige mensen veel brokken – op de weg, in de operatiekamer.

Tijdens de coronalockdown waren er verrassend weinig hartaanvallen. Een factor daarbij was ongetwijfeld slaap. Doordat mensen thuiswerkten, sliepen ze langer uit. Daarnaast konden we er ’s avonds niet op uit, en na een paar avonden netflixen ga je op een gegeven moment toch ook maar gewoon naar bed. Ik denk dat Nederland massaal meer sliep. Gevolg: minder stress, ziekte en hartaanvallen.

In de zorg is preventie nu het hippe toverwoord. Er moet minder gerookt, gedronken en gegeten worden en meer bewogen. Maar meer slaap staat er, onterecht, niet tussen.

Onze maatschappij is niet ingericht op slaap. ’s Avonds gaan de lampen aan en met internet dendert de wereld ’s nachts met evenveel geweld het leven binnen als overdag. Ik heb net als velen daarbij moeite met maat houden. Maar waar alle chocola in huis op een gegeven moment op is, inclusief de smarties voor de kinderen, is het internet nooit op. Dus is elke avond een disciplinaire oefening.

Daarom heb ik een briljant plan, dat zowel de uit de pan rijzende zorgkosten als de klimaatproblemen helpt oplossen. Om elf uur ’s avonds is het voortaan weer nacht. De kroegen sluiten, alle straatverlichting gaat uit en het internet wordt op 3G teruggezet, of, nou ja, standje heel langzaam. Moet technisch toch een eitje zijn, langzamer internet. Daardoor is Netflix niet te doen, gamen ook niet, en de hele nacht op Facebook doorklikken ook niet meer. Internet gaat gapen, zeg maar.

Dan zetten we de lampen uit en draaien de thermostaat omlaag. Gaan we met heel Nederland lekker slapen. Supergezond en superklimaatbewust. Welterusten alvast.

Rinske van de Goor is huisarts