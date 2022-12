Nederland reageert zijn eigen asielfrustraties af op Bulgarije

Premier Mark Rutte, vrijdag voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad, waar het besluit werd genomen om de toetreding van Bulgarije tot de Schengenzone te blijven blokkeren. Beeld ANP / Robin Utrecht.

Bij het toelaten van nieuwe landen tot de paspoortloze Schengenzone gaat de Europese Unie niet over een nacht ijs. Bulgarije en Roemenië traden in 2007 toe tot de Unie, maar toen was duidelijk dat zij in veel opzichten nog niet op Europees niveau functioneerden. Ze kampten met een zwakke rechtsstaat, wijdverbreide corruptie en veel zware misdaad. De EU eiste hervormingen. Tot die met succes zouden zijn afgerond, bleven de landen onder toezicht van de Europese Commissie.

Jarenlang liep dat verscherpte toezicht gelijk op met de wens van beide landen om bij ‘Schengen’ te komen. En jarenlang lag in die tegenstelling voor enkele EU-landen, waaronder Nederland, ook het logische bezwaar: eerst maar eens de zaken op orde krijgen, dan gaan we praten over vrij reizen. Het leidde al in 2011 tot een clash tussen hardliner Nederland enerzijds en Sofia en Boekarest anderzijds.

Maar dat was de tijd waarin Nederland hierin nog wél kon rekenen op begrip van landen als Frankrijk en Duitsland. Inmiddels is vrijwel heel Europa om. Voor de Europese Commissie is het al jaren ‘boven elke twijfel verheven’ dat Roemenië en Bulgarije aan alle voorwaarden van Schengen voldoen: effectieve bewaking van de Europese buitengrenzen, controles op visa, het voorkomen van illegale migratie en bestrijding van criminaliteit. De Commissie roept de lidstaten op nog deze maand het licht op groen te zetten. Alle landen zijn akkoord. Behalve Oostenrijk en, nog altijd, Nederland: Roemenië mag wel door van Den Haag, Bulgarije niet.

En daar begint het verzet merkwaardige trekjes te krijgen. De vraag dringt zich op door welke hoepel Sofia nog moet springen om Nederland te overtuigen. Aan alle eisen die Nederland stelde, is volgens Brussel ruimschoots voldaan. Niettemin eist Den Haag meer bewijs.

Hier laadt het kabinet de verdenking op zich dat verzwegen binnenlandse motieven een doorslaggevende rol spelen. Net nu de regeringscoalitie in de aanloop naar de belangrijke Eerste Kamerverkiezingen zoekt naar manieren om de migratie in te perken, komt het natuurlijk niet van pas om de grenscontroles in het oosten verder te versoepelen.

Premier Mark Ruttes verwachting dat voor Bulgarije misschien ‘ergens volgend jaar’ alsnog het licht op groen kan, vergroot het vermoeden dat het vooral draait om de juiste politieke timing. De moeizame formulering van zijn bezwaar tegen Bulgarije (‘je zou theoretisch het risico kunnen lopen dat via zo’n land een migratiestroom op gang komt’) maakt zijn zaak er niet overtuigender op.

In de andere Europese hoofdsteden groeit de ergernis. Want natuurlijk heeft Nederland het volste recht om het falende Europese asielbeleid aan de kaak te stellen. En de toetreding van Bulgarije is een prima gelegenheid om dat debat met overtuiging aan te zwengelen. Maar die kans heeft Rutte vooralsnog laten lopen.

Een land dat deze kwestie zou aangrijpen om betere afspraken te maken over grensbewaking, over aanmeldcentra bij de buitengrenzen, over terugkeerbeleid en over onderlinge Europese solidariteit – dát land zou recht van spreken hebben over Schengen en zo misschien iets voor elkaar kunnen krijgen.

In elk geval meer dan een land dat stilletjes in een hoekje zit te mokken omdat de rest van de groep een andere kant op wil.