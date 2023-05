Nederland reageert vooralsnog vooral verlamd op de aanstaande vluchtelingencrisis

Een belangrijke opdracht van onze correspondent Scandinavië is om Nederland continu een spiegel voor te houden. Omdat landen als Zweden, Denemarken, en in mindere mate Noorwegen, sterk op ons lijken, is het interessant om te kijken hoe zij de grote problemen van nu te lijf gaan.

Zeker Zweden was daarbij altijd een voorbeeld, het had ongeveer dezelfde waarden als Nederland, maar was net wat progressiever en moderner, waardoor we via Zweden in onze eigen toekomst konden kijken. Betaald ouderschapsverlof voor mannen? Het bestaat in Zweden al lang. Strenge wetten om seksuele intimidatie tegen te gaan? Zweden mogen sinds 2018 geen seks hebben met iemand die niet laat merken dat ook te willen, of die daar niet toe in staat is.

Net als Nederland houden de Scandinavische landen niet van ongelijkheid. Ze streven – nog meer dan Nederland een egalitaire welvaartsstaat na – waarin goed voor iedereen wordt gezorgd. Althans, dat was tot enkele jaren geleden zo. Deze week was onze correspondent in Stockholm, Jeroen Visser, in Denemarken, dat wederom internationaal voorop loopt, maar dit keer niet in de zoektocht naar een steeds gelijkwaardiger samenleving, maar in het buiten de deur houden van immigranten. Denemarken heeft van alle EU-leden het meest hardvochtige vluchtelingenbeleid.

Juist om de welvaartsstaat overeind te houden, kan Denemarken zich niet al te veel immigranten permitteren is de redenering, die ook door de sociaal-democratische partij SDP is omarmd. Vluchtelingen worden op alle mogelijke manieren ontmoedigd om naar Denemarken te komen. De regering jaagt hun schrik aan door met strenge maatregelen te dreigen, waaronder het afpakken van geld en juwelen boven een bepaald bedrag. De vertrekcentra zijn een soort openluchtgevangenissen, waar afgewezen asielzoekers veroordeeld zijn tot jarenlang niets doen.

Onmenselijk? Het Europese vluchtelingenbeleid, dat grotendeels gebaseerd is op het Vluchtelingenverdrag, is pas ‘onmenselijk’ zegt een SDP-parlementariër in het stuk. ‘Nu beslissen in feite de smokkelaars wie wel en niet Europa bereiken.’

Het sluit aan bij een artikel van Thea Hilhorst, hoogleraar Humanitaire Studies, dat twee weken geleden op onze opinepagina’s verscheen. ‘Het huidige systeem dwingt asielzoekers als een hedendaagse Odysseus maanden- of zelfs jarenlang ontberingen te ondergaan om Ter Apel te bereiken. Geweld, opsluiting, ontvoering, uitbuiting, buitensporige kosten, verkrachting, de dood: iedere asielganger loopt onderweg schade op.’ Een systeem dat dergelijk gedrag uitlokt is in haar ogen niet humaan.

Denemarken was het eerste land dat het vluchtelingenverdrag ondertekende en lijkt het eerste westerse land dat er afscheid van wil nemen. Nederland reageert vooralsnog vooral verlamd op de aanstaande vluchtelingencrisis. En met bezweringsformules. ‘Er zullen voortaan nooit meer dan tweeduizend asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven’, schreef Rik Kuiper deze week, zonder dat duidelijk werd wat er gebeurt als dat maximum onverhoopt wordt overschreden.