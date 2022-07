‘Nederland op film’ biedt een bijzondere vorm van intuïtieve geschiedschrijving

De zaterdag althans voor dit seizoen afgesloten reeks Nederland op film is in zijn soort behoorlijk bijzonder. Een programma van omroep Max dat een groter kijkerspubliek verdient dan de bescheiden schare die het trekt, ongelukkig geprogrammeerd tegenover de kijkcijferslokop, het achtuurjournaal van de NOS. Nederland op film is gebaseerd op de schat aan amateurfilmbeelden die ‘gewone’ Nederlanders pakweg de afgelopen eeuw hebben geschoten, hebben bewaard op zolder en in de kelder, en vervolgens afgestaan aan beeldarchieven. Doodgewone privébeelden, waarvan de maker nooit heeft vermoed dat hun historische waarde de familiesfeer overstijgt.

Indiëganger per boot onderweg naar de kolonie.

Uit die rijke bronnen put Nederland op film om recente geschiedenissen op te rakelen. Het is een aantrekkelijke vertelvorm: niet de loop van al vaak vertelde historische episoden bepaalt de keuze voor de beelden, maar de opnamen zélf vormen het beginpunt. Dus juist niet, om het oubollig te verwoorden, een plaatje bij een praatje. Maar een vertelling die zich vooral plooit naar de filmbeelden. Het is een vorm van visual history die ook in de fotografie (bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog) zijn toegevoegde waarde ruimschoots heeft bewezen.

Zaterdag was Nederland op film gewijd aan het koloniale verleden in Indië, tegenwoordig Indonesië. Duizenden Nederlandse ambtenaren togen er vorige eeuw met hun gezinnen naartoe om de kolonie te besturen en aldus doelmatig van haar natuurlijke rijkdommen te ontdoen. Voor de achterblijvers in Nederland filmden de Indiëgangers met amateurcamera’s, noviteiten nog, hun dagelijks leven.

Zo zien we de reizigers vertrekken per boot vanuit Amsterdam, en hun passage van het Suezkanaal. Soirées, zonnebaden en ander vertier aan boord vormen de opmaat voor het luxe leven dat hun in Indië staat te wachten. Een geprivilegieerd bestaan: villa’s als paleizen, met zwembad in de tuin, huishoudpersoneel, tuinlieden, wasvrouwen, chauffeurs, de baboe die voor de kinderen zorgt. Er zijn (witte) sociëteiten met een rijk sociaal leven, scholen voor de (witte) kinderen, Hollandse festiviteiten, zoals Sinterklaas. Geen wonder dat Nederland de dag vreest dat Indië voor ‘ons’ verloren gaat.

Het zijn bekende verhalen die door de filmbeelden evenwel extra schrijnen. De Hollandse dame in smetteloos wit die zich door Indiërs op een baar door de modder laat tillen – de genante routine waarmee ze dit ondergaat. De baboe, haar ultieme dienstbaarheid glimlachend bewijzend terwijl ze de kinderen voedt. Wat ook opvalt, mooi verwoord door presentator Wim Daniëls: ‘De Indiërs blijven vaak vakkundig uit beeld, of staan hooguit aan de randen.’ Het zijn figuranten in het land van de onofficiële segregatie, waar de trotse driekleur wappert over de sawa’s.

Daniëls’ commentaar biedt context, zonder welke de filmfragmenten hun betekenis goeddeels verliezen. Toch zou Nederland op film nog best méér kunnen vertrouwen op de kracht van het beeld. Een hautaine gezichtsuitdrukking, een superieure houding, non-verbale sociale interactie: ze vormen een soort intuïtieve geschiedschrijving die met geen pen is te beschrijven.