Nederland moet zich serieus zorgen gaan maken over zijn energievoorziening

In de haven van Klaipèda, Litouwen, ligt een enorme drijvende opslag voor vloeibaar gas. ‘Onafhankelijkheid’, hebben de Litouwers het schip in 2014 gedoopt. Dankzij deze opslag kon Litouwen vorige week als eerste aankondigen dat het geen gas uit Rusland meer koopt. Letland volgde een paar dagen later. Dat land heeft zoveel gas opgeslagen dat het ook een lange tijd zonder het Russische gas kan.

De Baltische staten voeren al jarenlang een strategie om minder afhankelijk te worden van de grote buur. Daarom durven ze nu te doen waar andere Europese landen voorlopig voor terugdeinzen.

Nederland heeft de afgelopen jaren precies het omgekeerde gedaan. Het is afhankelijker geworden van het Russische gas. Door het dichtdraaien van de Groninger gaskraan, moet er veel meer uit Rusland komen. Er werd een enorm stikstofinstallatie gebouwd, waarmee het hoogcalorische gas uit Rusland geschikt kan worden gemaakt voor onze gasfornuizen en ketels.

In tegenstelling tot andere landen heeft Nederland zich ook nooit hoeven te bekommeren om voldoende gasopslag. Als er een tekort dreigde te ontstaan, werd de gaskraan in Slochteren gewoon wat verder opengedraaid. Er waren wel gasopslagen, zoals in het Drentse Norg en het Noord-Hollandse Bergen, maar die werden vooral met commerciële motieven uitgebaat: als het warm werd en het gas goedkoop was, werden de opslagen gevuld. Zodra het winter werd en de gasprijs steeg, werd het gas verkocht.

In bijna alle Europese landen is er een wettelijke plicht de gasvelden te vullen, in Nederland is die plicht er niet. Door de hoge gasprijs is het commercieel ook niet interessant om gas op te slaan, waardoor na vele decennia van overvloed ineens tekorten dreigen.

De situatie rond de Bergense gasopslag is het pijnlijkst. De ondergrondse holte is eigendom van Taqa uit Abu Dhabi, maar het recht om er gas op te slaan is voor 40 procent in handen van Gazprom. Rusland bepaalt dus of Nederland voldoende gas opslaat om onafhankelijker te kunnen worden van Rusland. ‘Afhankelijkheid’ zou een goede naam zijn.

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft al aangekondigd dat hij aan deze situatie een einde wil maken. Zelfs onteigening wordt overwogen.

Door het Groninger gasveld hoefde Nederland zich nooit serieus zorgen maken over zijn energievoorziening. Er was geen energiepolitiek. Na het dichtdraaien van de Groninger gaskraan, moet die er alsnog komen en snel ook, want als ook de Russische gaskraan wordt dichtgedraaid komt Nederland direct in de problemen.