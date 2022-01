‘Nederland moet leren leven met Rutte’

Premier Mark Rutte tijdens het debat in de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Beeld ANP

‘Nederland zit inmiddels alweer opgescheept met Rutte IV. En zo zal er altijd maar weer een nieuwe variant van de premier opduiken’, legt Bokhoven uit. ‘Alle pogingen van de afgelopen tien jaar om hem te bestrijden zijn op niets uitgelopen. Het wordt daarom hoog tijd voor een andere aanpak.’

Bokhoven weet dat zijn boodschap moeilijk te verteren is. ‘De rek is er volledig uit. De afgelopen tien jaar heeft Rutte de samenleving enorm ontwricht. Zo loopt de zorg vast, zitten er leerlingen thuis vanwege het lerarentekort, is de economie kapotbezuinigd en is de tweedeling in de samenleving enorm aangewakkerd. Toch zullen we het met hem moeten doen. We zijn misschien wel klaar met Rutte, maar Rutte is nog niet klaar met ons.’

Bokhoven is het niet eens met experts die zeggen dat de huidige variant van Rutte minder schadelijk is. ‘Er zijn daar misschien wel aanwijzingen voor. Maar het is nog te vroeg om die conclusie te trekken. Bovendien blijft het een zeer riskante politicus, dat verandert niet zomaar als hij een andere ideologische jas aantrekt.’

Sommige mensen vinden dat we Rutte gewoon zijn gang moeten laten gaan. Bokhoven is het daar niet mee eens. ‘Leren leven met Rutte betekent niet dat we hem zomaar moeten laten rondrazen. We moeten alleen accepteren dat hij ons niet meer gaat verlaten, en een manier vinden om hier zo weinig mogelijk last van te ervaren.’