Nederland moet de Fifa, en Infantino, laten zien waar het staat

Waar andere landen manieren vinden om te protesteren in Qatar, buigt de KNVB wel erg soepel mee.

Het WK voetbal is nog geen week onderweg, maar er vallen al de nodige verrassingen te noteren. Het Iraanse elftal dat het volkslied niet meezong. De Duitse spelers die de handen voor de mond hielden tijdens de teamfoto. De Deense voetbalbond die overweegt helemaal uit de Fifa te stappen. De corruptie van de wereldvoetbalbond, de mensenrechtenschendingen van het gastland en het schrikbewind in Iran leiden tot verzet, hoe symbolisch ook.

Nederland, dat vrijdag zijn tweede wedstrijd speelt, deed niets – en zal ook niets gaan doen. ‘We hebben een punt achter de politieke kwesties gezet nadat we vorig week op onze training arbeidsmigranten hebben uitgenodigd’, zei bondscoach Louis van Gaal donderdag. ‘We willen niet ons doel laten verpesten door acties van de Fifa of welke organisatie dan ook.’

Dat is een scherpe draai. De Nederlandse KNVB had met zes andere Europese bonden de Fifa laten weten de OneLove-aanvoerdersband te willen dragen, om zo te laten zien hoe belangrijk wij het vinden dat alle mensen, ook homo’s, gelijk worden behandeld. Vlak voor de eerste wedstrijd verbood Fifa-baas Gianni Infantino dat minuscule statement, op straffe van een gele kaart. Een nuttige overtreding, zou je kunnen denken, maar dit dreigende offer bleek te groot. En een minder riskant protest heeft Nederland, in tegenstelling tot Duitsland, niet kunnen bedenken.

We kunnen misschien niet verlangen dat spelers de fouten corrigeren van de bobo’s die voor het WK in Qatar hebben gekozen. Het vergt iets van die typisch Nederlandse eigenwijsheid, creativiteit en straatvechtersmentaliteit om tegen een (bluffende) autoriteit op te staan, en daarvoor moeten we nu dus bij de Duitsers zijn.

Ook is het misschien hypocriet om van voetballers en hun bonden een ethische ruggegraat te verwachten, terwijl Nederlandse bedrijven miljarden verdienen in het emiraat – waarvan bijna elke Nederlander met een pensioen profiteert. Erst das Fressen, dann die Moral. Aan de andere kant: als er geen hap eten op het spel staat, waarom zou je dan concessies doen aan je geweten?

Dat de Fifa haar oren laat hangen naar Qatar is een teken des tijds. In een multipolaire wereld blijken de westerse waarden minder universeel dan gedacht. Het noopt tot bescheidenheid, zeker omdat het Westen steeds vaker wordt geconfronteerd met het verleden waarin die waarden met voeten werden getreden. Maar culturele bescheidenheid hoeft niet tot buigzaamheid te leiden. Juist als niet iedereen in de westerse waarden gelooft, moeten ze worden verdedigd.

Als de KNVB, met 1,2 miljoen leden, die echt belangrijk vindt, dan zijn er een paar gelegenheden om dat te laten zien. Een toernooi is daar één van. Het lidmaatschap van de Fifa is een andere. De KNVB kan de herverkiezing van Infantino in elk geval aangrijpen om te laten zien waar Nederland staat. Denemarken en Duitsland hebben zich al tegen hem gekeerd. Om met Van Gaal te spreken: we willen ons doel niet laten verpesten door de Fifa, of welke organisatie dan ook. Ook als mensenrechten het doel zijn.