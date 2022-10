Nederland mag de buik vol hebben van al die Italiaanse bombarie, maar het werkt

Een van de lastigste taken van ambtenaren en politici in Brussel is onderscheid maken tussen het signaal en de ruis. Wie de afgelopen week de Europese media erop naslaat, krijgt de indruk dat we aan de vooravond staan van een nieuwe eurocrisis. Er werd veel lawaai gemaakt. In de zuidelijke lidstaten en binnen de Europese Commissie schreeuwde men moord en brand over het aangekondigde Duitse steunpakket van 200 miljard euro om burgers en bedrijven te compenseren voor de hoge energieprijzen. Ook de Nederlandse tegemoetkoming moest het ontgelden.

Financieel zwakkere lidstaten kunnen een dergelijke compensatie niet (langer) betalen, met als gevolg een versplintering van de interne markt en fragmentatie van de eurozone. De enige oplossing, zo klonk het steeds luider, is een nieuw, groot Europees noodfonds, wellicht niet meteen een nieuw Covid Herstel Fonds (RRF) maar toch op zijn minst een nieuw leningeninstrument (SURE).

Over de auteur Sandrino Smeets is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en doet onderzoek naar de crisisonderhandelingen in de Europese Unie. Hij is in oktober gastcolumnist voor de Volkskrant, die elke maand iemand uitnodigt om vier tot vijf keer een column te publiceren op volkskrant.nl/opinie.

Het is inmiddels gebruikelijk dat dergelijke alarmistische oproepen gepaard gaan met moddergooien. Daar was weer het rijke, vrekkige Noorden, dat zich te weinig solidair toonde met het armere, asymmetrisch getroffen Zuiden. Tijdens de eurocrisis werd er in Brussel nog enigszins ongemakkelijk weggekeken van Griekse posters die bondskanselier Angela Merkel vergeleken met Adolf Hitler.

Oorlogsschuld

Tijdens de coronacrisis maakte een groep van Italiaanse burgemeesters al heel snel de vergelijking tussen het kwijtschelden van de Duitse oorlogsschuld in 1953 en de noodzaak van Duitsland om Italië nu financieel te ondersteunen. De Spaanse premier Pedro Sánchez en de Portugese premier António Costa waren oprecht geschokt over de ‘weerzinwekkende’ opstelling van Nederland.

Dit keer was het de doorgaans zo gebalanceerde premier Mario Draghi die ongekend fel uithaalde naar Duitsland en Nederland. Het was simpelweg oneerlijk. Er werd zelfs gedreigd met het blokkeren van de gasdoorvoer via Italië naar Duitsland. De Poolse premier Mateusz Morawiecki sprak van Duits egoïsme. Volgens de Franse Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt) en de Italiaanse Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) brak Duitsland hiermee de fundamentele spelregels van Europa.

In Den Haag zag men de bui alweer hangen. Duitsland haastte zich door te zeggen dat landen als Frankrijk en Italië ook dergelijke steunmaatregelen hebben genomen, en dat het Nederlandse pakket nog genereuzer was. Tot zover de ruis.

Inflatie

Het signaal leek ondertussen te komen van de bijeenkomst van de eurogroep op 3 oktober. Dit signaal was: er is vooralsnog geen reden tot paniek. De inflatie blijft het grootste punt van zorg, maar over het algemeen staan de lidstaten – niet alleen Duitsland en Nederland – er goed voor. De ministers van Financiën waren het eens dat brede steunpakketten op de langere termijn niet houdbaar zijn, maar vooralsnog was dit iets wat de lidstaten zich konden veroorloven. Duitsland had vooral onhandig gecommuniceerd.

Vanuit de Commissie werd er fijntjes op gewezen dat Breton en Gentiloni op persoonlijke titel hadden gesproken. Het leek erop dat de oproep tot een nieuw Europees noodfonds niet veel verder reikte dan deze twee Eurocommissarissen. Op de Europese top in Praag werd Draghi afgeschilderd als een roepende in de woestijn. ‘Het is zijn laatste top’, klonk het enigszins relativerend.

De meest interessante vraag is hoe politiek lawaai dan toch kan verworden tot een signaal. Het korte antwoord is: Duitsland. Keer op keer tonen de Duitsers zich gevoelig voor de morele aanvallen vanuit het Zuiden. De Duitse reflex is: liever betalen dan het conflict opzoeken. Eerst hielden bondskanselier Olaf Scholz en minister van Financiën Christian Lindner nog stug vol dat ze niet onder in de indruk waren van de verwijten van hun collega’s. Maar al heel snel haastten ze zich om uit te leggen dat Duitsland niet per se tegen een nieuw leningeninstrument was.

Cohesiefondsen

Er viel best te praten over een nieuw SURE-achtig programma – het Europese instrument voor financiële steun bij tijdelijke werkeloosheid, opgezet tijdens de coronacrisis. De Duitsers vonden het alleen nog een beetje vroeg om hier nu al over te beginnen, aangezien er nog zo veel geld beschikbaar was binnen het Covid Herstel Fonds, de cohesiefondsen en binnen de kaders van REPowerEU.

Te vroeg of niet, de Europese Commissie van president Ursula von der Leyen zal vermoedelijk al voorafgaand aan de Europese top van 20 en 21 oktober met de eerste ideeën komen. Dat zal weliswaar geen geheel uitgewerkt voorstel zijn, waar de noordelijke leiders dan meteen met akkoord zullen gaan, maar het volstaat als signaal. Na drie opeenvolgende Europese crises, heeft men in Den Haag de buik vol van al die Italiaanse bombarie. Maar er is een eenvoudige verklaring voor dit gedrag: het werkt.