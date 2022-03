Nederland kampt met nodeloze droogte: ons land is een vergiet met te veel gaten

Rond de Neder-Rijn kampten bewoners in 2018 met langdurige droogte. Een bewoner van een woonboot maakt van de gelegenheid gebruik de bodem voor zijn woonboot op te ruimen. Beeld Marcel van den Bergh/Volkskrant

Op jaarbasis heeft Nederland genoeg water, meer dan genoeg. We gaan er alleen niet slim mee om. Het zou helpen als we aan het groeiseizoen beginnen met voldoende water in sloten en bodem. Dat is dit jaar wéér niet het geval, ondanks de doorweekte winter die achter ons ligt. Hebben we dan niets geleerd van 2018, 2019 en 2020? Waterbeheer moet anders. Uiterlijk begin maart moet dat maximaal gericht zijn op het vasthouden van water. April is echt veel te laat.

De maand februari was kletsnat, met hier en daar zelfs wateroverlast. Gemiddeld viel in Nederland 120 millimeter. Een weerman sprak over twaalf volle emmers op elke vierkante meter, tweemaal meer dan gemiddeld voor die maand. Net geen record, de maanden februari van 1946 en 2020 waren nóg natter. En toen brak de zon door en werd het kurkdroog. In de cruciale maand maart viel hoegenaamd niets. Wél Saharastof, maar nauwelijks druppels.

Droogte in april

Ook de komende week is veel zon voorzien, en weinig regen. Nauwelijks vijf weken na de wateroverlast zien we stuivende landerijen en boeren die beregenen. Tot nu toe lijkt 2022 op 2020, een jaar met een gortdroge zomer. In de tussentijd verscheen wel weer een rapport ‘Nederland beter weerbaar tegen droogte’. Rapporten zijn er genoeg. Helaas logenstraft de praktijk de titel van dat boekwerk.

Per definitie begint het groeiseizoen op 1 april. In werkelijkheid is dat veel eerder, want ons klimaat verandert. Het groeiseizoen schuift naar voren. Dat blijkt uit de kalender van jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen. Planten ontkiemen, groeien én verdampen gemiddeld vele weken eerder dan enkele decennia geleden. Dus is het zaak dat we ons waterbeheer aanpassen.

Al het water dat we in maart vrij afwateren, komen we binnenkort tekort. Natuurlijk, het boerenvak is ingewikkeld. Boeren rijden drijfmest uit, ze planten, ze zaaien. Dat gaat beter als de bodem niet te nat is. Echter, omdat begin maart nauwelijks nog stuwen en schotten hoog stonden, zal de bodem al in april te droog zijn. Dat is ook niet wat boeren willen.

25 procent meer regen

Verdroging komt heus niet alleen door een veranderend klimaat. Het rechttrekken van waterlopen maakte weliswaar veel overstromingen tot iets uit het verleden, maar verdroging tot iets van het heden. En omdat we sloten en greppels groeven en slootafstanden halveerden, houdt de bodem niet vier maanden water, maar slechts vier wéken. Watergangen maken ons watersysteem zeer droogtegevoelig. Verdroging veroorzaken we vooral zelf. Nederland is een vergiet, met te veel grote gaten.

Kortom, het is te kort door de bocht om verdroging vooral te wijten aan klimaatverandering. In een eeuw steeg de gemiddelde, jaarlijkse hoeveelheid regen namelijk met 25 procent. Wél komen vaker lange perioden voor met weinig regen. Die resulteren in verdroging in landsdelen die we daar door ons systeem van afwatering zelf voor gevoelig maakten. Dat zijn gebieden als Twente, de Achterhoek en Oost-Brabant. Vooral dáár is actie nodig. Niet nóg meer beleid (dat is er al veertig jaar), niet nóg meer onderzoek (dat doen we al veertig jaar), niet nóg meer bestuursakkoorden. Beleid, rapporten en goede wil houden geen druppels vast.

Willen we echt iets aan verdroging doen? Dan gaat het nauwelijks om wat we aan de bodem onttrekken. Het gaat om wat we in de winter en het voorjaar wegpompen en laten wegstromen. Dat is landelijk gezien 25 keer meer dan het totaal aan grondwaterwinningen. Water langer vasthouden? Ons land klimaatrobuust maken? Sleutel dan eerst en vooral aan de gaten in het vergiet.

Jos Peters is management-consultant Water Supply bij Royal HaskoningDHV.