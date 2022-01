Toen de VVD, D66, CDA en CU het coalitieakkoord presenteerden, viel het al op dat het akkoord weinig woorden vuil maakte aan de belasting op vermogen en winst. Het kabinet wil een einde maken aan het fictieve rendement in box 3 en in plaats daarvan het werkelijk behaalde rendement belasten, maar over de invoering van een vermogenswinstbelasting zwijgt het coalitieakkoord in alle talen.

In de verkiezingsprogramma’s hadden alle coalitiepartijen een verhoging van de belastingen op vermogen en winst opgenomen. D66 wilde de belastingen op vermogen en winst met maar liefst 15,3 miljard euro verhogen, de ChristenUnie met 8 miljard, de VVD met 3,6 miljard en het CDA met 2,7 miljard. Maar uit de doorrekening van het coalitieakkoord door het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de belastingen op vermogen en winst met 0,1 miljard euro dalen in plaats van stijgen.

Dat heeft ongetwijfeld te maken met de keuze van de coalitiepartners om de budgettaire remmen helemaal los te laten. Door met ‘fondsen’ te werken om ‘incidentele’ uitgaven te bekostigen, kan het kabinet geld over de balk gooien zonder de lasten te verhogen. Het CPB maakt overigens korte metten met deze redenering van het kabinet. Volgens de Haagse rekenmeesters schuift het kabinet de rekening van het beleid – een staatsschuld van 92 procent van het bbp – door naar de volgende generaties.

Eerlijker en minder verstorend

Het doel van een vermogenswinstbelasting zou overigens niet het financieren van hogere overheidsuitgaven moeten zijn – met 40 procent van het bruto binnenlands product (bbp) is de collectievelastendruk in Nederland al aan de hoge kant. De invoering van een vermogenswinstbelasting dient vooral om de belastingheffing eerlijker en minder verstorend te maken. Nederland is het enige beschaafde land dat geen vermogenswinstbelasting heeft.

Nederland belast inkomen uit arbeid zwaar in vergelijking met andere landen, terwijl inkomen uit kapitaal (waaronder vermogenswinst) juist heel laag wordt belast. Die uitkomst is des te perverser omdat de lonen de afgelopen twintig jaar zijn gestagneerd, terwijl de aandelenkoersen en huizenprijzen in diezelfde periode geëxplodeerd zijn. De aandelenkoersen zijn nu erg volatiel vanwege de op handen zijnde renteverhogingen van de Federal Reserve en de dreiging van een Russische invasie.

Maar net als na eerdere boom and bust cycli, zoals de dotcom bubbel in 2000 en de financiële crisis in 2008, zullen de aandelenkoersen zich uiteindelijk weer herstellen en hun pad omhoog vervolgen. De belangrijkste reden dat de aandelenkoersen en huizenprijzen zo hard zijn gestegen, is de daling van de reële rente in de afgelopen decennia. Hoe eerlijk is het dan om de winsten die worden behaald met een aandelenportefeuille of met woningbezit buiten beschouwing te laten voor de belastingheffing?

Terwijl vermogenden in Nederland slapend rijk kunnen worden zonder dat de fiscus een vinger naar ze uitsteekt, moeten de mensen die het land draaiende houden bijna de helft van hun inkomen aan belastingen en premies afdragen. Uit nog niet gepubliceerde cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat het gemiddeld besteedbare inkomen van huishoudens sinds 2002 ver achter is gebleven bij de groei van de Nederlandse economie.

Terwijl het gemiddeld besteedbare inkomen van huishoudens sinds 2002 in Frankrijk met 13 procent steeg, in Duitsland met 18 procent en in Denemarken met 28 procent, zagen Nederlandse huishoudens het gemiddelde besteedbare inkomen over die periode slechts met 8 procent stijgen, omdat de lastendruk op arbeid in Nederland veel sterker is gestegen dan in andere landen.

Inefficiënt

Het is niet alleen onrechtvaardig om de lastenverzwaringen af te wentelen op huishoudens maar ook inefficiënt. Met het oog op het nijpende arbeidstekort wil het nieuwe kabinet de mogelijkheden voor reguliere arbeidsmigratie vergroten. Maar arbeidsmigranten vergroten de druk op de publieke voorzieningen zoals ziekenhuizen en scholen, sectoren waar een schreeuwend personeelstekort is.

Nederland is wereldkampioen deeltijdwerk. Het zou daarom beter zijn om mensen te stimuleren om meer uren te werken. Als het kabinet een uniforme heffing van 35 procent op kapitaalinkomen introduceert en de opbrengsten volledig aanwendt om de belasting op arbeid te verlagen, kunnen de tarieven voor de loon- en inkomstenbelasting met 8 procentpunten omlaag. Dat zou tot een flinke groei van het arbeidsaanbod leiden en de noodzaak van arbeidsmigratie verminderen.

Heleen Mees is econoom. Zij schrijft elke week een wisselcolumn met Marcia Luyten.