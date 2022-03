Nederland is gewend aan stabiele koopkrachtcijfers, maar hier valt niet tegenop te compenseren

De belofte van de regeringspartijen om iedereen op niveau te houden, was in januari al grotesk, maar staat inmiddels buiten elke realiteit.

Voor een groot deel van Nederland breken ongekende financiële tijden aan. Sinds de jaren negentig raakt de natie doorgaans al in alle staten bij een dreigende koopkrachtdaling van enkele tienden van procenten. Kabinetten draaien liefst net zo lang aan alle mogelijke knoppen totdat iedereen zich, althans op papier, mag verheugen op een plusje.

Dat zit er dit keer niet in. De belofte van de regeringspartijen om iedereen op niveau te houden, was in januari al grotesk, maar staat inmiddels buiten elke realiteit. Met een inflatieprognose van ruim 5 procent is het onvermijdelijk dat de meeste Nederlanders het in hun portemonnee gaan voelen. Een deel van de oppositie eist dat het kabinet ingrijpt om dat te voorkomen, maar ook dat is grotesk. Er is geen enkele reden om mensen die het kunnen opbrengen te compenseren met behulp van belastinggeld. Het kabinet doet er beter aan zich te concentreren op gerichte maatregelen voor de huishoudens die nu in acute financiële problemen raken omdat zij de energierekening, de auto en de boodschappen niet meer kunnen betalen.

Meer dan lapmiddelen zullen dat overigens niet zijn. Het echte werk moet vandaag gebeuren op de EU-top in Versailles, waar de Unie zoekt naar een eensgezind antwoord op president Poetins dreigement om de gaskraan dicht te draaien. In de afhankelijkheid van Russisch gas zitten forse verschillen tussen de lidstaten. Er wordt dan ook opnieuw een beroep gedaan op de onderlinge Europese solidariteit, en dat blijft voor het rijke deel van de EU waarschijnlijk niet zonder financiële gevolgen. Maar dat offer is te verkiezen boven een verdeelde EU. Landen die zich uit elkaar laten spelen, brengen een escalatie op de energiemarkt snel dichterbij.

Zelfs een vastberaden Unie kan echter niet voorkomen dat het op korte termijn voor veel Nederlanders zorgelijke financiële tijden worden. Een belangrijk deel van de boodschap van de regering zal ook moeten zijn dat de tering nu even naar de nering moet worden gezet, zoals het kabinet-Den Uyl destijds verkondigde: gordijnen dicht, kachel lager, trui aan, korter douchen. Dat kan wezenlijk schelen en het kabinet zou dat wat meer mogen benadrukken.