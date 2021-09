Nederland is een belofte die nog moet worden ingelost

Een vrees die me bekruipt is dat we een land worden van lage verwachtingen.

Het is gezond dat van de Nederlandse eigendunk flink scherven zijn afgehakt. We zijn niet het nuchtere, tolerante, harmonieuze, goed geregelde landje dat ons is voorgespiegeld en het is belangrijk om dat onder ogen te zien. In de coronacrisis heeft ongepaste zelfgenoegzaamheid Nederland opnieuw parten gespeeld en ronduit levens en vrijheid gekost.

Maar wanneer je een façade aan stukken slaat, wat komt daarachter dan te voorschijn? Gelatenheid en defaitisme, denk ik vooralsnog te zien.

Van de week ging het, dankzij een lezing van D66-leider Kaag, weer over Rutte die Nederland graag een ‘gaaf land’ noemt. Nu was dat ook gewoon het modewoordje van jongeren die in de jaren tachtig met zo’n gestreepte collegesjaal om liepen. Van ‘mieters’ tot ‘hard’: elke generatie giet enthousiasme in eigen termen. Toch past ‘gaaf’ ook letterlijk genomen iets te goed bij de zelfvoldane houding die Rutte meer verpersoonlijkt dan iedere andere politicus. Een gaaf land is een ongeschonden land.

Tere vaasje

Denk aan het ‘tere vaasje’ waar Rutte bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2018 mee kwam, in een open brief aan het volk. Nederland is niet perfect, erkende hij, maar wel vooral ‘een broos, breekbaar bezit dat we zo goed mogelijk moeten beschermen’. Een land dat heel is, hoef je slechts heel te houden.

Waar gaat koesteren over in kramp? Sinds twintig jaar geleden jihadisten de aanslagen van 11 september pleegden, lijkt angst om te verliezen wat we hebben een belangrijker drijfveer geworden dan de drang om te verkrijgen wat we missen. En inmiddels vermengt die angst zich met ontgoocheling. Grote wereldgebeurtenissen waar we steeds minder vat op hebben, vormen het decor. Op de voorgrond staat een overheid die niet eerlijk is, niet presteert, ons soms zwaar beschadigt en inmiddels zo’n beetje stilstaat.

De weerslag zit soms in de kleine dingen. In de blij verraste reacties van mensen die hun prik waren gaan halen: het was goed geregeld, wie had dat gedacht, wat een meevaller! Rond het Songfestival of de Formule 1 klonk het ook: we kúnnen wel iets.

In een VVD-spotje uit de laatste campagne kregen mensen op straat een levensgrote bordkartonnen versie van Mark Rutte in handen, waar ze iets moois over zeiden. Het succes van Rutte in een notendop: een sympathiek ogende figuur zonder diepte, die niets zegt en niets doet, en waar dus iedereen zijn behoeften op kan projecteren. Maar het opmerkelijkst is dat er mensen bij waren die zeiden dat een stem op Rutte een stem bij gebrek aan beter was. Én dat de VVD die antwoorden erin had gelaten: kies onze man, omdat de rest nog veel minder soeps is. Hoe vaak ik de afgelopen jaren ook niet heb gehoord: wees blij dat het geen Trump is. Over kelderende normen gesproken.

Hoopgevender beeld

Hoe ik zelf Nederland liever zie, vond ik terug in die veelbesproken speech van Kaag. Nederland moet Nederland worden, zei ze. Dat is een passender, hoopgevender beeld dan het gave, tere vaasje. Nederland is geen illusie die aan diggelen ligt, maar een belofte die nog moet worden ingelost. Vooruitgang is herstel van een per definitie gebroken wereld.

Alleen, wat deed Kaag? Die liet haar persoonlijk woordvoerder in de toespraak een reeks sneren naar Rutte zetten. Om vervolgens in het parlement en voor de camera’s net te doen alsof wij gek waren dat we die erin lazen. Over wat Nederland kan worden, had niemand het meer. En daar gingen die verwachtingen weer. Lager en lager.