Nederland heeft weer behoefte aan de dienstplicht

Finse soldaten tijdens een oefening. Finland, een buurland van Rusland, is geen lid van de Navo. Beeld Finnish Army

Brief van de dag

We breken ons het hoofd over hoe wij als Nederland iets kunnen doen aan het leed aan de rand van Europa. We geven gul aan donaties en proberen in veel gevallen zoveel als mogelijk bij te dragen in woord en daad.

Met het drama in Oekraïne neemt ook de retoriek uit de Koude Oorlog steeds meer toe. Er is een element uit die tijd – overigens zelf al behoorlijk ouder dan dat – dat een beproefd middel is om in ­tijden van crisis, of ter voorkoming daarvan of juist de voorbereiding erop, letterlijk een vuist te kunnen maken. Dat is de dienstplicht.

Precies 25 jaar geleden is de opkomstplicht opgeschort. Mogelijk is het nu het moment dit weer te herzien. Ten eerste is het meer dan een gebaar naar de Russen dat we onze krijgsmacht weer serieus nemen, door zoveel als mogelijk mensen op te leiden ter verdediging van onze normen en waarden op ons grondgebied. Maar de dienstplicht hoeft niet alleen op militaire voet te worden ingevuld. Het verloop van de covid-19-pandemie, met opeenvolgende, nog lang niet verdwenen virusvarianten, laat zien dat er onderbemensing is op tal van gebieden in de zorg en andere humanitaire instellingen. Ook hier zou een dienstplicht kunnen voorzien in de ontstane tekorten.

In de huidige tijden van inclusiviteit en gelijkwaardigheid is het niet meer dan normaal om naast de jongens ook de meiden van 18 op te roepen. Ieder kan bij de keuring worden beoordeeld op kennis, kunnen en ambitie, waarna indeling plaatsvindt. Naast een specifieke opleiding zorgt de dienstplicht voor veel meer sociale aspecten die een blijvende gunstige invloed zullen hebben op de opgeroepen individuen, zoals groepsgevoel, kameraadschap en fysiek en mentaal uithoudingsvermogen.

De hele Nederlandse maatschappij zal er zo baat bij hebben. En als de Russen schrikken van deze verandering in ­attitude, zal de gehele wereld er beter van kunnen worden.

Arjen Bosman, Dordrecht

Winteroorlog

Van alle Russische invasies lijkt die in ­Oekraïne het meest op die in Finland in 1939, dat zich net als Oekraïne recent had losgemaakt van zijn grote buurland. ­Finland, ooit deel van het tsarenrijk, had zijn onafhankelijkheid te danken aan de ­chaos na de Russische Revolutie van 1917.

Ook de Finnen verzetten zich met succes tegen het Rode Leger, ondanks het grote krachtsverschil. Finland kreeg weliswaar enige steun uit het buitenland, maar moest het toch zelf opknappen.

Het Rode Leger verwachtte een snelle overwinning, maar had de capaciteiten en het moreel van de Finse troepen onderschat. Tot de komst van Generaal ­Timosjenko (overigens een Oekraïner), die wel wist hoe je het moderne pantserwapen effectief kon gebruiken: geconcentreerd met infanterie als ondersteuning en niet omgekeerd.

In februari 1940 braken de Russen door de Finse verdediging en dwongen het land tot een wapenstilstand. Finland moest Karelië afgegeven en zijn toegang tot de Barentszzee. Tot op de dag van vandaag heeft het dat niet teruggekregen.

De vraag is of Poetin, die steeds meer op Stalin begint te lijken, een Timosjenko uit zijn hoed kan toveren. Op één punt gaat de vergelijking met de Winteroorlog overigens mank: in 1939/40 moesten massavernietigingswapens nog uitgevonden worden...

Paul Vanderbroeck, Genève (Zwitserland)

Datacenter

We moeten zo snel mogelijk van het ­Russische gas af en over naar wind- en zonne-energie. De regering roept op om zuinig te zijn met energie. Daar past een gigagroot datacenter van Facebook in Zeewolde, dat evenveel energie gaat gebruiken als alle Amsterdamse woningen bijeen, helemaal niet in. Laten we eindelijk verstandig worden en een streep trekken door de plannen om een datacenter te bouwen dat ons nog heel lang aan Russisch gas gaat binden.

Michiel Geise, Wijk bij Duurstede

Etiket

In de media wordt volop gespeculeerd over de geestesgesteldheid van de tsaar in het Kremlin. Hij zou krankzinnig zijn. Een psychopaat, een narcist. Een angsthaas met zijn fobie voor virussen. De veronderstelling is dat als we hem van een etiket kunnen voorzien, we daarmee inzicht krijgen in zijn drijfveren. Zijn handelen wordt dan verklaard aan de hand van zijn psychopathologie.

Maar een psychiatrische classificatie helpt ons niet om een individu te begrijpen. Sommige mensen drinken te veel alcohol, anderen werken tachtig uur per week of gaan in bed liggen. Allen kunnen depressief zijn. Het label ‘depressie’ voorspelt maar weinig over het ­gedrag van mensen.

Gedrag van mensen wordt maar ten dele bepaald door al dan niet afwijkende persoonlijkheidskenmerken. Het gedrag van mensen is eerder een product van de situatie, van de omgeving waarin ­iemand verkeert of verkeerde.

Misschien geeft een classificatie ons het gevoel dat we grip op het ongrijpbare krijgen. Beter lijkt me om hem te zien voor wat hij is, een slecht en kwaadaardig mens. Sommige mensen deugen ­gewoon niet.

Rob Keukens, Oosterbeek

Zelfvoorzienend

China stelt zich op achter Poetin. Dat betekent dat de Europese Unie na de Russische gasvelden ook moet zien af te komen van de Chinese industriegebieden waar bijna al onze gebruiksgoederen worden geproduceerd. Bovendien is het wel zo eerlijk om met onze eigen ­gebruiksgoederen de EU zelf te bevuilen in plaats van China.

Je kunt in de EU je eigen milieu wel schoon houden, maar als daardoor diezelfde vervuiling in China de bodem in wordt gedumpt en de lucht in wordt geslingerd, schiet het mondiaal niet op. Laat de EU weer meer zelfvoorzienend worden.

Kees de Jong, Utrecht

Stemmen

De wereld is op dit moment een puinhoop, maar gelukkig kunnen wij komende week naar de stembus en een visie uitzetten waar wij als land naar toe willen.

U kunt stemmen voor het behouden van onze eigen welvaart, het tegenhouden van vluchtelingen en het traineren van de energie-ommekeer.

Of u kunt stemmen op partijen die staan voor solidariteit met de wereld, compassie met de minderbedeelden en het aangaan van oplossingen ten aanzien van het klimaat.

Choose wisely, het is aan u.

Maarten Kools, Amsterdam

Basis

We mogen dan wel mede afhankelijk zijn van Russisch gas en olie, en daardoor nu geconfronteerd worden met hogere prijzen, maar we moeten gewoon weer terug naar de basis, waar energie voor bedoeld is: om te baden, koken, en je huis verwarmen.

Hans van Noord, Utrecht

Compenseren

Ik lees en hoor voortdurend over het compenseren van van alles en nog wat en dat daar, na alle ondersteuning tijdens corona, niet veel geld meer voor is. Ik stel voor: compenseer alleen mensen die dat nodig hebben. Stel een limiet vast.

Velen kunnen het dure gas en de benzine makkelijk betalen. Je hoeft bijvoorbeeld van niemand in een veel te grote auto te rijden. Ik pleit al jaren voor een rijkspsychiatrische dienst, zodat (vooral) mannetjes hun persoonlijkheidsproblemen op een andere manier kunnen compenseren.

Bovenstaande geldt wat mij betreft ook voor compensatie van bijvoorbeeld pensioenen. En waarom krijgen rijke mensen AOW? Daar was het helemaal niet voor bedoeld. Als je 2.000 euro pensioen ontvangt, heb je toch geen AOW nodig? Kun je niet rondkomen, dan heb je misschien de lat te hoog gelegd.

Ook zo’n probleem: allemaal de lat te hoog en allemaal ongelukkig. En daarbij al dat gestreef naar geluk. Wat levert dat een ellende op.

Benne Holwerda, Groningen

Illusoir

Zoals premier Rutte stelt dat het illusoir is om te denken dat de laagste inkomens volledig gecompenseerd kunnen worden, is het ook illusoir om te denken dat diegenen die in een jarenlange regen van prijsstijgingen proberen rond te komen van sociaal minimum – en nu al geen 10 cent per week meer over hebben voor ­onvoorziene uitgaven – zich nog zullen bekommeren om de wetten van mijn en dijn.

Ik vermoed dat de jurisprudentie dominee Visser (ontslag van rechtsvervolging bij het stelen van eerste levensbehoeften) vaker zal moeten gaan gebruiken.

Volgens bewindvoerders moet er inmiddels 250 euro netto per maand bij voor het sociaal minimum, anders kunnen zij hun werk, het voorkomen van schulden, niet meer uitvoeren. De kosten die dit met zich meebrengt zou de staat zomaar eens veel meer kunnen kosten dan 250 euro inkomensverhoging.

Martin van der Sman, Eindhoven

Verandering

Volgens briefschrijver Colinda Tas, die terugkwam van de wintersport, kan het echt niet meer, al die straatverlichting in Nederland, ‘tijd voor verandering’. Wel mijn beste Colinda, tijd voor verandering inderdaad: volgend jaar niet meer op wintersport.

Erik van Langen, Maarssen

Pil

In ‘Bestrijding van ongewenste zwangerschap begint met goede anticonceptie’ betoogt Bert Leufkens dat er in het debat over de beschikbaarheid van de abortuspil voorbij wordt gegaan aan het gebruik en de beschikbaarheid van de ‘veilige’ anticonceptiepil.

Als je met veilig bedoelt dat het effectief is tegen het krijgen van kinderen en je niet ter plekke bezwijkt na inname, dan heeft hij waarschijnlijk gelijk. Feit is echter dat steeds meer vrouwen van het gebruik afzien, omdat er nogal wat vervelende bijwerkingen bekend zijn.

Zo ontdekte mijn vrouw, nadat ze stopte met de pil en overstapte op een IUD (spiraaltje), dat haar jarenlange hoofd- en buikpijn verdween, haar non-existent gewaande libido weer op gang kwam en haar jarenlange neerslachtige buien verdwenen als sneeuw voor de zon.

Ik begrijp dus heel goed waarom vrouwen stoppen met de pil en waarom jonge vrouwen er niet meer aan willen beginnen. Het is een paardenmiddel. Over het spiraaltje werd in zijn betoog met geen woord gerept.

Jos Hofhuis, Tilburg

Alledaags seksisme

Prima idee, die rubriek over alledaags seksisme. Maar waarom zijn alleen ervaringen van vrouwen welkom? Alsof mannen nooit te maken hebben met onderwaardering of afschrijving vanwege hun geslacht. Dat is pas seksistisch!

Willeke Herwig, Hoogvliet