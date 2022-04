Nederland heeft een miserabel oorlogskabinet

Europa verkeert in de grootste politieke crisis sinds 1945. Poetins brute vernietigingsoorlog in Oekraïne is veel ernstiger dan de Cubacrisis van 1962. Toen viel er geen enkel schot, werd er geen enkel soeverein land aangevallen, en bleef daardoor de oplossing beperkt tot gezichtsverlies. Dat is nu anders.

Helaas staat ook het Westen er nu veel minder goed voor dan toen. Zeker: op Rusland zélf ligt het technisch veel verder voor dan indertijd. Maar wereldwijd is het economische en dus politieke overwicht van het Westen sindsdien enorm afgenomen, met de opkomst van China en India, die zich, samen met veel andere landen, weinig aan onze boycots gelegen laten liggen.

Interne betonrot

Daar komt dan interne betonrot bij. Niet alleen heeft Trump met zijn Capitoolbestorming duidelijk gemaakt hoe wankel de Amerikaanse democratie inmiddels is. Ook heeft, daarmee samenhangend, drie decennia neoliberalisme een schaamteloos egoïsme van een miljardairsbovenlaag opgeleverd - wat dat betreft zijn onze eigen oligarchen geen haar beter dan de Russische - dat tot de ondergang van het communisme nog door een zekere revolutieangst in toom gehouden werd. Samen met de toenemende ongelijkheid heeft die het vertrouwen in het democratische bestuur en bestel bij grote bevolkingsgroepen ondermijnd, bij ons gesymboliseerd door het toeslagenschandaal.

De zelfzuchtigheid van de elite, in combinatie met een (in Nederland vooral door de VVD belichaamde) technocratische kijk op politiek - door de ontkenning van elk potentieel alternatief voor de bestaande koers - heeft ons leiders zonder visie opgeleverd, en daarmee zonder veel overtuigingskracht. Ook in dat opzicht maakt het Westen ideologisch een veel zwakkere indruk dan in 1962 of 1945.

Pseudo-Churchills

Een Churchill ontbreekt. Biden is helaas geen Roosevelt of Eisenhower, Scholz geen Brandt of Adenauer, Macron geen Schuman of De Gaulle. Maar twee landen springen er in dat opzicht echt als extra miserabel uit, beide geleid door figuren zonder enig moreel gezag, de Churchillbiograaf Boris Johnson en de Churchillbiografieënliefhebber Mark Rutte. Juist de regering van deze beide pseudo-Churchills is (toevallig?) ook nog eens verwikkeld in een corona-schandaal.

Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog liet de Britse ambassadeur, met en blik op het sullige kabinet-De Geer, zich ontvallen dat een volk dat zulke leiders kiest, niet anders verdient dan om tot slaaf gemaakt te worden. Over Rutte, die gedurende elf jaar nooit zijn nek heeft durven uitsteken, maar altijd de wal het schip heeft laten keren, zou zijn oordeel eensluidend zijn.

De totale incompetentie van zijn huidige kabinet als het echt op voortvarend leiderschap aankomt, blijkt nu uit de minimale resultaten die bij de confiscatie van Russische bezittingen zijn geboekt. De indolentie en het daarmee evident ontbreken van enig gevoel van urgentie is stuitend.

Het is voor een land dat altijd voorop staat om ‘zuidelijke’ landen als België en Italië over gebrek aan fiscale en financiële daadkracht te kapittelen een blamage. België en Italië hebben al op aanzienlijk meer Russisch roofgoed beslag gelegd dan Nederland, dat vooral overlegt en vergadert en commissies benoemt die weer stuurgroepen instellen (of omgekeerd) zodat elke krachtige beslissing die misschien enige weerstand zou kunnen oproepen, wordt uitgesteld en de verantwoordelijkheid zo gespreid wordt dat als het mis gaat niemand verantwoordelijk is en dus elke falende minister aan het eigen pluche kan blijven plakken.

Zuidas

Veelzeggend verschil: de Italiaanse fiscus heeft al jaren geleden een enorm apparaat opgetuigd om oplichters op te sporen. De Nederlandse fiscus is met al zijn rulings jarenlang vooral bezig geweest om, onder het motto van een goed vestigingsklimaat, oplichters aan de juiste brievenbus op de Zuidas te helpen. Op de enorme omschakeling die nu gevergd wordt, is men dus niet voorbereid.

In zijn vorige bestaan op Financiën heeft Wopke Hoekstra niets gedaan aan het probleem van de Zuidas, waar men de al in 2014 wegens de Krim opgelegde sancties straffeloos kon ondermijnen. De diepste reden: Hoekstra is de Zuidas: in zijn denken en doen. Een McKinsey-consultant zonder visie of morele norm, voor wie, net als voor Rutte, het oude Nederlandse adagium opgaat dat goed is wat goed verdient, en de goedverdienenden niet te veel lastig gevallen moeten worden met de vraag waar hun geld vandaan komt of wie hier superjachten bouwt.

Acht jaar lang is er niets gebeurd, en nu een maand opnieuw niets. Is dat, omdat er iets teveel Zuidas-advocaten tot het electoraat van CDA en VVD behoren? Was dat de achtergrond bij zijn stuitende gedraai en gestuntel? Dat Hoekstra het überhaupt tot minister heeft kunnen brengen en ook na dit brevet van onvermogen niet subiet naar huis is gestuurd, is een grof schandaal.

Stef Blok

De beloofde nieuwe politieke cultuur heeft nu Stef Blok gebaard. Mind you, Stef Blok! Als iemand de muffe geur van ongewassen oude politieke cultuur uitwasemt, dan toch Stef Blok. De man die de sociale woningbouw heeft afgebroken en de ruimtelijke ordening heeft afgeschaft. Zoals Ellen Deckwitz in haar NRC-column opmerkte: neem, om het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen, in de grondwet op dat Stef Blok nooit meer iets voor de overheid mag doen.

Dat in crisissituaties een premier zelf de eerst aangewezen coördinator is: kennelijk niemand in deze enorme ministersploeg die daarop komt. Opnieuw heeft Rutte zijn ongeschiktheid als crisisleider bewezen door tussen hem en een probleem weer iemand anders te plaatsen, zodat hijzelf bij falen weer de schuld afschuiven kan. En hij komt er weer mee weg.

Er is één schrale troost: dat Nederland maar een onbeduidend landje is, waarbij je gezien de Haagse onverbeterlijkheid mag bidden dat dat nog lang zo blijft.

Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus en gastonderzoeker bij Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam.