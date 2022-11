Nederland heeft de MH17-barbarij gepareerd met een voorbeeldig proces

Wat begon met het overbrengen van de stoffelijke resten van de MH17-slachtoffers eindigt (voorlopig) met de uitspraak van de Haagse rechtbank.

Het MH17-proces, dat donderdag met de uitspraak van de Haagse rechtbank (voorlopig) werd afgesloten, heeft wel verwachtingen, maar weinig illusies gewekt. Zo zijn de nabestaanden van de 298 luchtreizigers die op 17 juli 2014 om het leven zijn gebracht er nooit van uitgegaan dat de vier verdachten – drie Russen en een Oekraïner – een eventueel op te leggen straf metterdaad zouden uitzitten. Mogelijk is een enkeling de laatste tijd de hoop gaan koesteren dat een regimewisseling in Rusland de weg naar uitlevering van de daders alsnog zal vrijmaken, maar vooralsnog staat de geopolitieke werkelijkheid heel ver van die wensdroom af.

Toch werd het proces al vóór de laatste zittingsdag als buitengewoon heilzaam ervaren. Er ging een langdurige waarheidsvinding aan vooraf, culminerend in de onweerlegbare conclusie van het internationaal onderzoeksteam (JIT) dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines is neergehaald door een Russische Buk-raket, die was gelanceerd vanaf Oekraïens gebied dat in handen was van pro-Russische separatisten. Op een geluidsopname die al enkele uren na deze krijgshandeling circuleerde, toonde hoofdverdachte Igor Girkin zich daar buitengewoon vergenoegd over – al verkeerde hij toen nog in de veronderstelling dat een toestel van de Oekraïense luchtmacht het doelwit was geweest.

Vanaf het moment waarop de gruwelijke vergissing werd opgemerkt, hebben de separatisten en hun Russische beschermheren geprobeerd hun verantwoordelijkheid te verheimelijken. Door sporen te wissen op de plaats delict, en door alternatieve waarheden in omloop te brengen – waarvan de theorie dat de MH17 voor vertrek al met lijken was volgeladen wel de meest macabere was. Rouwende nabestaanden moesten machteloos toezien hoe separatisten dagenlang solden met de lichamen en de bezittingen van hun dierbaren.

Nederland heeft zich nadien voor het herstel van hun waardigheid ingespannen. De beelden van hun repatriëring – de plechtigheden op de vliegbasis Eindhoven en het rouwbetoon bij de overbrenging van de stoffelijke resten naar Hilversum – zijn in het collectief geheugen opgeslagen. En met het proces, waarmee in maart 2020 een begin werd gemaakt, heeft de rechtsstaat de barbarij gepareerd waarvan 298 mensen het slachtoffer zijn geworden. Dat de verdachten zich niet persoonlijk hebben willen verantwoorden, dat slechts een van hen zich door een advocaat in de rechtszaal heeft laten vertegenwoordigen, en dat de kans – vooralsnog – minimaal is dat de drie veroordeelde daders hun straf zullen uitzitten: dit alles doet niets af aan de betekenis van het MH17-proces.

Het fatsoen en de lange adem van de rechtsstaat hebben meer indruk gemaakt dan de leugenachtigheid en de gewetenloosheid van de daders. De vrijspraak van een van de verdachten – de enige die zich heeft willen verweren tegen de ten laste gelegde feiten – draagt slechts bij aan de eerbiedwaardigheid van het proces.

De nabestaanden zullen nu meer afstand kunnen nemen van het noodlot dat hen trof, hoopt Piet Ploeg van de Stichting Vliegramp MH17. Het belang van dit aspect van het proces werd onderstreept door het feit dat ongeveer zestig Australiërs onder hen naar Nederland zijn gekomen om de uitspraak bij te wonen. Voor hen was dit een wezenlijk onderdeel, zo niet de afsluiting, van een verwerkingsproces. Intussen woedt naar schatting 2.000 kilometer ten oosten van Nederland nog steeds de oorlog waarvan het neerhalen van de MH17 pas het eerste bedrijf vormde.