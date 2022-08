Nazorg bij seks is naar mijn mening even belangrijk als voorspel

Actrice Joy Delima pleit ervoor om nazorg bij elke vorm van seks een prioriteit te maken. Want dat is even belangrijk als voorspel, vindt ze.

Ooit vertelde ik hier dat mensen in open of polyamoreuze relaties over het algemeen beter communiceren en eerlijker tegen elkaar zijn dan mensen in monogame relaties.

Nu besefte ik plots dat er nóg een seksuele wereld is waarin beter wordt gecommuniceerd. De wonderbaarlijke wereld van bdsm: bondage en discipline, dominantie en submissie, sadisme en masochisme. Bdsm verwijst naar seksuele en/of erotische handelingen waarin machtsuitwisseling wordt toegepast, wat leidt tot intense lichamelijke sensaties en fysieke of zintuiglijke beperkingen. Met consent natuurlijk.

Tijdens bdsm kan het er heftig aan toegaan. Nadat je eventueel urenlang in een andere realiteit hebt gezeten waarin de machtsverhoudingen anders zijn dan in je dagelijks leven en je fysiek en/of emotioneel uitgeput bent, kan de overgang naar de ‘normale wereld’ nogal moeilijk zijn. Iemand die er tijdens een sessie bijvoorbeeld extreem opgewonden van raakt in zijn of haar gezicht gespuugd te worden, kan na de sessie ineens grote gevoelens van schaamte of waardeloosheid voelen over wat net nog zo geil leek. Of de dominante partij kan zich ineens schuldig voelen over het pijnigen van de onderdanige partij. Zulke ‘after’-gevoelens zijn volkomen normaal. Door de intensiteit van bdsm komen er flink wat endorfine en adrenaline vrij die na de sessie ineens kunnen wegvallen. Als ik ben klaar­gekomen van bepaalde porno en van mijn ‘geile high’ af ben, wil ik ook het liefst mijn ogen en hersens uitspoelen met schoonmaakazijn.

Maar goed, om die overgang dus te verzachten, hebben ze in de bdsm iets magistraals bedacht, namelijk: aftercare. Oftewel nazorg. Nazorg houdt over het algemeen in dat de dominante partij de onderdanige partij langzaam weer terugbrengt naar de realiteit, of andersom. Dit kan bijvoorbeeld door diegene weer met z’n eigen naam aan te spreken, te knuffelen om de oxytocineniveaus te boosten, een dekentje aan te bieden of wat te drinken en te snacken. Ook reflectie is een belangrijk onderdeel. ‘Heb je nog ergens pijn? Wat voelde het lekkerst? Ben ik een grens over gegaan? Is er iets wat je in het vervolg niet meer wilt doen, of juist wel?’

Het is goed om van tevoren te weten wat iemand fijn vindt om als nazorg te ontvangen. Zolang alle partijen maar weer met beide benen op de grond komen te staan.

Beeld Elzeline Kooy

Nu heb ik een hele lange omweg gemaakt, maar ik pleit ervoor om nazorg bij elke vorm van seks een prioriteit te maken. Nazorg is naar mijn mening even belangrijk als voorspel. En voor alle casual seksers: nazorg betekent niet dat er een tweede date moet komen, dat de ander moet blijven slapen of dat je verliefd bent. Nee, het staat voor mij echt gelijk aan respect. Om simpelweg aan te tonen dat je de ander, ook nadat je ‘hebt gekregen wat je wilde’, behandelt als een mens met gevoelens en emoties. Gewoon even chillen samen, even lief doen. Je kunt altijd zeggen dat je zo naar huis gaat, of in je eentje wilt slapen, maar eerst nog even wilt knuffelen. Dan weet iedereen waar-ie aan toe is.

Ook in een vaste relatie vind ik nazorg ruimte bieden voor een verdieping van je seksleven. ‘Dat wat je daar deed was zo leuk!’ Of ‘Elke keer als ik in je glijd en je aankijk, voelt het alsof er niets anders bestaat dan jij en ik samen en dan besef ik hoe gelukkig ik ben dat ik elke dag van mijn leven met jou mag doorbrengen.’

Of zoiets.

Goede nazorg maakt veel los. Probeer het eens, zou ik zeggen.

joy.delima@volkskrant.nl