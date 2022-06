Er komt een srirachatekort, deze zomer. Sriracha is hete saus waarmee je menig saai gerecht kunt oppeppen, al zijn andere sauzen daar wat mij betreft even goed in. Echte srirachafans vinden echter dat sriracha uniek is, een je ne saus quois heeft, dus die zijn in paniek.

Huy Fong Foods, de producent van sriracha, weet hoe belangrijk de saus voor sommige mensen is en daarom heeft het bedrijf alvast een waarschuwing doen uitgaan. Er is een oogst mislukt, ergens in Mexico. Waar precies wil Huy Fong niet zeggen, want anders weet de concurrentie waar de beste pepers groeien.

Natuurlijk wordt er nu meteen gehamsterd, waardoor de sriracha op veel plekken nú al op is, in plaats van later deze zomer.

Ik verwacht binnenkort de eerste video’s over ‘zelf sriracha maken’. De mensen die aan het begin van corona allemaal de zuurdesem in hun bol kregen, kunnen nu lekker met pepertjes aan de slag.