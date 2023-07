Natuurlijk wilt u niks weten over het triootje van Max Ernst

Wekelijks neemt Bor Beekman, Robert van Gijssel, Merlijn Kerkhof, Anna van Leeuwen of Herien Wensink stelling in de wereld van film, ­muziek, theater of beeldende kunst.

‘Veel mensen denken dat kunstgeschiedenis heel saai is, maar niets is minder waar!’, volgens Kunstmuseum Den Haag. En: ‘Wij vertellen je ook de geheimen die de kunstenaars liever verborgen zouden houden.’ Het Haagse museum heeft iets nieuws: ‘Juicy Art Tours’, roddeltours dus. Het TikTokfilmpje dat dit aankondigt belooft spannende onthullingen, zoals: ‘Waarom hield Escher niet van Mick Jagger?’ En ‘Alle ins en outs over het triootje van Max Ernst.’ Ik twijfel meteen: wil ik dit weten?

Dat de grens tussen roddelpraat en kunstgeschiedenis soms vaag is, bewijst het boek Life with Picasso van Françoise Gilot. Kunstenaar Gilot overleed vorige maand en is helaas weinig bekend van haar kunst, maar vooral als geliefde van Picasso. Tien jaar lang was ze met de Spaanse schilder samen. Daar blikte ze op terug in het boek dat in 1964 verscheen. Life with Picasso – ik herlas het onlangs – is een zeer gedetailleerd inkijkje in het leven met de tamelijk onhandelbare kunstenaar, al zou Gilot later zeggen: ‘Ik heb alles vermeden wat me te schokkend leek voor de lezer.’ In het boek komen ook Picasso’s kunstopvattingen, zijn politiek, zakelijke relaties en vriendschappen uitgebreid aan bod.

Nederlandse critici waren verdeeld. In de Telegraaf werd het ‘een laffe wraakneming van een jaloerse vrouw’ genoemd. De auteur (overigens een vrouw) schreef: ‘Gilot heeft zich geleend tot een van de lafste daden waartoe een vrouw in staat is: het uitleveren van intieme details met het doel daartoe ‘geld te slaan’. Het Nieuwsblad van het Noorden noemde het een ‘intelligent roddelboek’ en was het liever tegengekomen als ‘feuilleton in een damesblad’. De Volkskrant beoordeelde Gilots verhalen heel anders en noemde het boek juist ‘een belangrijke kunsthistorische getuigenis’.

Dus: roddel of kunstgeschiedenis? Life with Picasso is in ieder geval, heel toepasselijk, een van de bronnen van de Juicy Art Tours. Die tours zijn natuurlijk slimme marketing van het museum, misschien maakt een beetje juice jongeren nieuwsgierig. Ook ik ben benieuwd geworden.

Als ik de inhoud van de tours bekijk, blijk ik geneigd de ‘roddels’ direct in twee categorieën te verdelen. Dat Kees van Dongen zijn gezin verliet? Niet relevant. Dat Claude Monet slechtziend werd? Relevant. Dat trio van Max Ernst? Boeit me niet. Dat Escher fan was van Tolkien? Wel boeiend.

Het is mijzelf niet meteen duidelijk welk criterium ik hanteer. Ik probeer in ieder geval steeds te beoordelen in hoeverre deze ‘fun facts’ met de kunstwerken te maken hebben. Toch is dat discutabel. Altijd. Van Dongen was vervreemd geraakt van zijn gezin omdat hij de dames van de high society schilderde. En Ernst maakte een surrealistisch portret van de vrouw met wie hij in een driehoeksverhouding was verwikkeld. Dus: waar ligt de grens? Dat weet ik niet.

Ik ken wel het gevaar. Net als bij juice-kanalen kunnen korte klinkende kunstroddels ertoe leiden dat we iemand simplificeren tot een eendimensionaal figuur. Neem Louise Bourgeois en Yayoi Kusama, hun oeuvres worden in de Juicy Art Tours teruggebracht tot hun (jeugd)trauma’s. Dat is zonde. Hier ligt een cliché op de loer: de lijdende vrouw die therapeutische kunst maakt. Blegh, dát is pas saai.