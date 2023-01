Natuurlijk moeten we gedrag dat niet gewenst is begrenzen. Maar bespreek ook wensen en verlangens

Een zoenend stel op Lowlands. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Esma Linnemann schrijft dat ze hoopvol is voor 2023, dat de samenleving ‘snakt naar duidelijke inzichtelijke processen’ om seksueel overschrijdend gedrag ‘te beteugelen’.

Beteugeling? Vaak gaat de discussie bij grensoverschrijdend gedrag over leren begrenzen, het accepteren van die grenzen door de ander en het ter verantwoording roepen van diegene die anderen hiermee beschadigd hebben. Helemaal eens, maar laten we in 2023 verder gaan dan dat.

Het lijkt me de hoogste tijd om ‘ja’ te gaan zeggen tegen onze verlangens en te leren hoe we deze uitspreken en delen in ons contact met anderen.

In onze relatietherapiepraktijk zien we dat mensen redelijk snel kunnen aangeven aan hun partner wat ze niet willen of ongewenst vinden. Maar als het gaat over, wat zijn je wensen en verlangens in de relatie? Dan valt er een ongemakkelijke stilte.

Elkaar ontmoeten op de grens van ons verlangen vraagt lef, kwetsbaarheid en oefening. Helderheid over ons (onderling) verlangen leidt ook tot een heldere begrenzing over wat wel en niet gewenst is.

Linnemann: ‘We hebben in 2022 een veel zachtaardiger en geïnformeerder gesprek gevoerd’. Laten we proberen ons verlangen tijdens het vervolggesprek in 2023 wat meer ruimte geven.

Peter van Dongen, relatietherapeut, Utrecht

Coronamaatregelen

Terwijl de Europese Unie steggelt over verplichte tests voor reizigers uit China vergeet men naar de Verenigde Staten te kijken waar een zeer besmettelijke variant, de XBB.1.1.5 rondwaart. Deze variant is het meest besmettelijk van alle bekende varianten.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is verontrust en de Duitse gezondheidsminister ook. Laten we ons weer door het virus overvallen?

Hans Hazelzet, Zevenaar

Blij

Briefschrijver Gerrie Huiberts lijkt blij dat het risico op ernstig letsel op de motor toch hoger is dan op de fiets. Wij zijn blij dat het gemiddeld aantal motordoden per jaar sinds 1996 met bijna de helft is afgenomen. Dat stemt ons echter niet gelukkig over het stijgende aantal fietsslachtoffers.

Hugo Pinksterboer, motorrijdersactiegroep MAG, Assendelft

Ski-ongelukken

De Nederlander Stephan Wijnkamp staat slachtoffers van ski-ongelukken in Oostenrijk bij in hun claims tegen eigenaren van pistes vanwege gebrek aan veiligheidsmaatregelen.

Hij stelt ook vast dat veel mensen ‘ongecontroleerd’ naar beneden gaan. Van veel kanten wordt geroepen om meer maatregelen. De vraag is echter of dat veel zal uithalen zolang er niet fundamenteel iets verandert.

Door het beeld dat de wedstrijdsport uitstraalt, bestaat bij veel beginnende skiërs ten onrechte het idee dat het ook in de recreatiesport draait om hoge snelheden. Die hoge snelheden kun je echter alleen aan als je de techniek optimaal beheerst. Dat zie je er zonder veel kennis niet altijd aan af en dan lijkt het een fluitje van een cent.

Daarom ligt er niet in de laatste plaats ook een grote verantwoordelijkheid bij skischolen die er doorgaans veel te weinig de nadruk op leggen dat bij recreatief skiën de grootste kick niet uit snelheid wordt gehaald, maar uit beheersen van de techniek onder diverse omstandigheden.

Er moet beginnende skiërs niet alleen een paar handige trucs worden bijgebracht, maar met name veel meer discipline en gevoel. Daar schort het vanaf het begin nog al eens aan.

Niet zelden denken onervaren skiërs een gebrek aan techniek te kunnen compenseren met roekeloosheid en bravoure. En juist dat is de ideale mix voor de brokkenpiloten waaraan advocaat Stephan Wijnkamp zijn bestaansreden ontleent.

Ton ten Barge, De Heurne

Uit huis geplaatst

Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar de mening van de psychologen en pedagogen, die hier bij de toeslagenaffaire regelmatig hebben herhaald dat het terugplaatsen van uit huis geplaatste kinderen, na verstrijken van een bepaalde tijd, niet meer wenselijk is.

Hoe zit dat dan voor de duizenden Oekraïense kinderen die door Rusland ‘uit huis geplaatst’ zijn en illegaal ter adoptie door Rusland verspreid?

Sommigen zitten daar inmiddels ook bijna al een jaar bij hun nieuwe ‘ouders’. Het is niet ondenkbaar dat sommigen daar een beter leven hebben, met mensen die het proberen op te voeden als hun eigen kind, dan menig uit huis geplaatst toeslagenkind in een ellendige jeugdzorginstelling in Nederland.

Vindt u dan voor hen ook dat een terugkeer naar hun eigen ouders niet in het belang is van het kind?

Martin van der Sman, Eindhoven