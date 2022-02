Natuurlijk mochten mijn kinderen weten dat het oorlog was, maar wat hadden zij eraan als ik alsmaar omineuze gesprekken begon?

De keer dat op vakantie de oorlog uitbrak, was een beetje zoals de keer dat er, op een andere vakantie jaren geleden, een vogel ons huisje binnenvloog. Die vogel bleef er de hele dag, dan weer zat hij in de keuken, dan weer in de slaapkamer, en mijn man en ik moesten de hele tijd doen alsof we dat een neutraal of zelfs komisch feit vonden, terwijl we in doodsangst verkeerden, want we kunnen allebei niet tegen fladderende vogels in een afgesloten ruimte, vooral niet als we zelf in die ruimte leven.

Maar we deden dapper voor de kinderen, want ik wilde niet dat zij bang werden voor vogels.

Nu was er een oorlog uitgebroken, en daarmee kwamen er dreiging, schuldgevoel, rare gedachten die eigenlijk best redelijk klonken – ‘In de Tweede Wereldoorlog zag ook niemand het echt aankomen’ – en nu waren de kinderen een jaar of tien ouder dan de keer met die vogel.

Toch had ik weer het gevoel van toen: niet te veel over praten, niet steeds bij mijn man checken of hij ook paniek voelde. Geen stukken uit de onlinekrant voorlezen, niet te lang naar een nieuwsfoto kijken. Natuurlijk mochten mijn kinderen weten dat het oorlog was, en met wie en waarom, maar wat hadden zij eraan als ik alsmaar omineuze gesprekken begon, met onduidelijke conclusies? Van niks word je zo bang als van onduidelijkheid. Al kan duidelijkheid ook best angstaanjagend zijn.

Ik besloot mijn nieuwsgaring in subtiele vorm tot me te nemen: even iets lezen voor in de auto, een kort filmpje kijken op de wc, snel scrollen en weer verder. De kinderen wisten inmiddels alles, vaak eerder dan ik, want TikTok doet ook aan oorlogsverslaggeving.

Ik was met al dat snellezen net als aan het begin van de vorige crisis (corona, weet u nog?) op zoek naar één antwoord, en dat antwoord moest luiden: ‘Nee, die oorlog komt niet hier en ja, hij zal daar ook snel afgelopen zijn.’ Twee antwoorden dus eigenlijk.

Geen enkele onlinekrant gaf precies die antwoorden, of wat voor antwoord dan ook, maar toen ik even alleen in de woonkamer van het vakantiehuis was, kreeg ik een ingeving. Ik opende mijn laptop.

Bob Deen, Ruslanddeskundige, werd in een kort filmpje geïnterviewd. Hij had het over ‘meneer Poetin’ en sprak langzaam en duidelijk. Ik voelde een soort rust. ‘Tot nu toe heeft Poetin nog niet gedurfd om de Navo aan te vallen’, zei Bob Deen. ‘We kunnen Poetin straffen. En we kunnen Oekraïne helpen om zichzelf te verdedigen.’

Mijn zoon kwam de woonkamer inlopen. ‘Mama. Zit je nou naar het Jeugdjournaal te kijken?’