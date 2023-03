Nationaal icoon KLM leidt ons een sprookjestoekomst binnen

Je begint toch net even opgewekter aan je weekend wanneer de krant je trakteert op een interview met de baas van KLM. Niets zo prettig als wat naar kerosine geurende vaderlandsliefde bij je bosbessenpancake.

Marjan Rintel, baas in kwestie, kondigde in het vraaggesprek met deze krant zaterdag aan dat KLM vanwege de voorgenomen krimp van het aantal ‘vliegbewegingen’ een rechtszaak aanspant tegen een van zijn grootste aandeelhouders, tevens favoriete geldschieter in moeilijke tijden (paar miljard coronasteun): de overheid.

Eerst denk je: hé, maar is dit dezelfde Marjan Rintel die eerst de baas was bij de NS, en beklaagde zij zich destijds niet over de overdreven aandacht van de overheid voor de luchtvaart? Ja, verdraaid. Maar goed, hoe gaan die dingen: dan land je zelf bij KLM en dan wil je plots dat ze eens opvlogen met hun aandacht. En dan laat je je in gesprek met de Volkskrant ontvallen dat treinverbindingen ook niet altijd jofel zijn, en dat je soms moet overstappen.

Er zijn mensen die zeggen: die KLM, dat is een krankzinnig bedrijf dat zich aan land, omwonenden, milieu en klimaat precies niets gelegen laat liggen, dat in feite al 25 jaar gebruikmaakt van een luchthaven zonder natuurvergunning, dat onderdeel is van een Franse multinational maar zich voordoet als vaderlands icoon, een soort storende, vervuilende broer van Kinderdijk, een bedrijf dat zich bron van nationale trots waant en bron van nationale ergernis ís, een bedrijf dat zich bovendien behelpt met argumenten die wortelen in magisch denken, over zuinige en stille vliegtuigen die nog decennia op zich laten wachten. Met andere woorden, zeggen die mensen: de KLM is een bedrijf dat vliegt om te groeien en groeit om te verdienen, zonder te (willen) begrijpen dat de winst van de één het verlies van alle anderen tot gevolg heeft.

Die mensen zitten fout, weet ik nu.

Marjan Rintel zegt: als je wilt verduurzamen, dan moet je meer gaan vliegen, zeker niet minder. Zelf begrijp ik daar niets van, maar het is zó tegen alle logica in gedacht dat het wel moet kloppen. Want anders zeg je zoiets niet. Toch?

Gruwelijk detail uit het interview: KLM heeft net voor zeven miljard nieuwe toestellen gekocht. Ja, daar kun je natuurlijk niet het grofvuil voor bellen. Tuurlijk, de overheid moet grote vervuilers aan banden leggen, omwonenden beschermen, haar eigen regels handhaven. Maar toch niet nét als ons nationale icoon voor zeven miljard nieuwe toestellen heeft aangeschaft? Je maakt het toch ook niet uit met iemand die net een tandem heeft gekocht?

Maar ja, die vliegbewegingen. Die moeten dus terug naar 440.000. Met dat aantal, vertelde FTM-journalist Ties Joosten op Radio 1, zitten we in één klap weer op het niveau van 2014. Och, 2014… Zij die erbij waren, herinneren het zich nog: vestigingsklimaat op z’n gat, hubfunctie van likmevestje. In Amstelveen kwam eens per week een propellervliegtuigje over. Iedereen zwaaien. Barre tijden.

Onbeperkte groei, ogenschijnlijk in strijd met ieder ander belang dan dat van KLM, is het enige wat ons redden kan van een teruggang naar 2014. Vooruit moeten we, omhoog, met gezagvoerder Rintel een doodstille, stikstofarme, klimaatneutrale, hubfunctionele sprookjestoekomst tegemoet.