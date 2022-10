Nare vragen voor het morele huishoudboekje van Europa

Natuurlijk moet er een regeringsdelegatie naar Qatar. Niet om een feestje te vieren, zoals Gert-Jan Segers (ChristenUnie) mopperde, maar omdat opzitten en handjes geven erbij hoort als je iets heel graag wilt. Vloeibaar gas bijvoorbeeld. Een glashard veto, noemde Sjoerd Sjoerdsma (D66) de Kamermotie om ministersbezoek aan het wereldkampioenschap tegen te houden. Dat was mooi beginselvast en deed denken aan de Britse diplomaat die ooit over the Dutch zei: always right, seldom relevant.

Onderwijl gaat er in Nederland geen conferentie voorbij of de nieuwe machtspolitiek wordt bezongen, in Europees verband veelal ‘strategische autonomie’ genoemd. Ik stel mij voor dat Sjoerdsma op de eerste rij zit. Dat machtspolitiek gevolgen heeft voor het morele huishoudboekje, is een minder wijdverbreide gedachte. Drie jaar geleden hield premier Rutte in Zürich een lezing waarin hij een meer ‘streetwise’ Europa bepleitte. Als je die tekst terugleest, was de nood nog niet hoog. Europa moest zich volgens Rutte meer om zijn belangen bekommeren. Maar de aantrekkingskracht van de Unie was zo groot, dat tegelijk de ‘Europese waarden’ met verve konden worden uitgedragen.

Die droom is uiteengespat. Vorige week sprak de buitenlandchef van de EU, Josep Borrell, voor de ambassadeurs van de Unie. Hij vertelde hoe de codeberichten van de Amerikaanse diensten over een aanstaande Russische inval in Oekraïne in Brussel niet waren doorgedrongen. Borrell gaf zijn eigen diplomatieke dienst de schuld en daarover kwam een relletje. Zijn veel wezenlijker bekentenis was dat de Brusselse ambtenaren de waarschuwing domweg niet konden bevatten. Volgens de diepgevoelde Europese overtuiging voeren handelspartners geen oorlog en leidt wederzijdse afhankelijkheid vanzelf tot vrede. ‘Dit is ons model, het is het beste, en dus gaat u het volgen’, zo vatte Borrell de Europese gedachte samen. Tot zijn schrik blijkt nu dat ‘de rest van de wereld niet klaarstaat om ons model te volgen’. Zo leidde de afhankelijkheid van Russisch gas niet tot vrede, maar tot afpersing door Poetin. En nu staat Europa met lege handen.

Ineens ligt de vraag naar de verhouding tussen macht en moraal levensgroot op tafel. Joe Biden blijkt vanwege de olieprijs de beste maatjes met Saoedi-Arabië. Ursula von der Leyen vliegt voor een beetje gas naar Azerbeidzjan en tovert een glimlach tevoorschijn omdat het moet. Zelfs binnen in het Europese huis is de kantiaanse eeuwige vrede geen rustig bezit. De Polen zaten op het strafbankje omdat ze de onafhankelijke rechter aan het uitkleden zijn. Dat ziet er niet fraai uit, maar de Polen zijn ook het front tegen de Russen en nemen veruit de meeste Oekraïense vluchtelingen op. De Europese Commissie is nog aan het handenwringen of ze de miljarden van het coronaherstelfonds aan de dwarse Polen zal uitbetalen. Maar bij machtspolitiek over de grens hoort ook dat je binnenshuis geen gemor kunt hebben.

Paul Scheffer hield onlangs een praatje bij de Filosofische School in Leiden. Vooral Nederland verkeerde altijd in de veronderstelling dat de wereld onze kant uit beweegt, zei hij. De Europese Unie zal uiteindelijk net zo liberaal worden als wijzelf. Het wachten is tot overal het homohuwelijk zal zijn ingevoerd. Ook in dit opzicht is het in Europa een ruw ontwaken. De oorlog in Oekraïne en de gasperikelen laten zien dat het zwaartepunt van de Unie niet naar het westen beweegt maar naar het oosten en het zuiden. ‘Europa zal minder Nederland worden, en meer Polen en Italië.’ Scheffer wees op de Atlas of European Values, waarin staat dat de opvattingen in Oekraïne meer lijken op die in Rusland dan op die van ons. Daarover hebben we Von der Leyen niet gehoord, toen ze Oekraïne het EU-lidmaatschap in het vooruitzicht stelde.

Europa heeft het zich te gemakkelijk gemaakt, zei buitenlandcommissaris Borrell. Energie was uitbesteed aan Rusland, de productie aan China, de veiligheid aan de Verenigde Staten. Dat bouwwerk wankelt. Na corona begreep Europa dat het dienstig was om zelf mondkapjes te produceren. Nu moeten we nadenken over andere strategische goederen, staal bijvoorbeeld. Maandag werd er weer gedemonstreerd tegen Tata in IJmuiden. Politici in Noord-Holland antwoorden dan over het algemeen hoe verschrikkelijk de vervuiling is en dat de vergunningen nog strenger moeten. Zij zullen op een ander, dapperder verhaal moeten oefenen: staalindustrie hoort bij Nederland, voor onze welvaart en vanwege het strategische belang.

De echte hersenkraker is de klimaatpolitiek. Ook hier verkeert Europa in de veronderstelling dat lam en leeuw zullen samenwerken, aan het wereldwijd gedeelde belang van een CO 2 -loos leven in 2050. Het verdrag van Parijs uit 2015 was daarvan de neerslag. Op handelsgebied demonstreerde China al eerder dat verdragen er niet zijn om na te leven, Rusland veegde zijn voeten af met erkende landsgrenzen. Europa gaat onverdroten door met zijn klimaatambities, in de veronderstelling dat de wereld het nog altijd eens is. Niemand durft op te werpen wat het betekent als ook op dit gebied, om met buitenlandchef Borrell te spreken, de volgelingen niet langer willen volgen.

Klimaatpolitici koesteren de heimelijke vreugde dat door de energiecrisis het groene leven sneller zal aanbreken dan voorzien. Waarschijnlijker is de voorspelling van een boze Peugeot-baas Carlos Tavares. Die zei begin deze week op de Franse zender BFM dat het dwingende Europese tijdpad voor de invoering van elektrisch rijden voor de Fransen een onbetaalbare auto betekent, en voor de Chinezen een rode loper op de wereldmarkt. Europa moet straks zijn eigen veiligheid organiseren en veel duurder produceren. De vermoedelijke toekomst is dat de welvaart zal zijn ingestort, ruimschoots voordat het aardse paradijs van de groene waterstof is aangebroken.