Nadat hij zijn gast vrolijk had bedankt, stond Johnny de Mol op van tafel en trok een somber gezicht

Als je kunt kiezen tussen na twee jaar eindelijk weer Koningsnacht vieren met fatsoenlijke hoeveelheden drank, vrienden en livemuziek, of kijken naar de voorzitter van de Tesla Owners Club Belgium, dan is de keuze natuurlijk zo gemaakt. Byron Soulopoulos zat aan tafel bij Khalid & Sophie om de aankoop van Twitter door zijn ‘vriend’ Elon Musk te duiden. Musk was volgens Soulopoulos een ‘hele leuke, plezante mens, de meest intelligente persoon die ik ooit ben tegengekomen’.

Musk gebruikt Twitter als hij op het toilet zit en vindt het platform ‘superleuk’. Dan is 41 miljard natuurlijk een koopje. Soulopoulos zag de toekomst van Twitter in handen van Musk rooskleurig tegemoet. ‘Social media gaan een beweging maken door Elon Musk.’ Misschien kan Musk, als hij toch zulke diepe zakken heeft en het zo goed voorheeft met de mensheid, voor iedere Twittergebruiker een therapeut regelen.

Even later schoof Tom Egbers aan, om het toch nog een keer over Johan Cruijff te hebben. We hadden Cruijff in veel hoedanigheden al voorbij zien komen, de afgelopen dagen, maar de leukste Cruijff – Cruijff als analist – nog maar nauwelijks. Egbers had een fragment uit 2008 meegenomen waarin Cruijff een cruijffiaanse rekensom maakte over de kansen van het Nederlands elftal in de groepsfase van het EK. ‘Wist je altijd wat hij bedoelde?’, vroeg Sophie Hilbrand. ‘Nee’, was het eerlijke en enig mogelijke antwoord. Vaak begreep niemand wat Cruijff bedoelde, hijzelf ook niet.

Johnny de Mol kondigt aan het eind van ‘HLF8’ zijn (tijdelijke) afscheid aan. Beeld SBS 6

Via een paar omwegen belandde ik uiteindelijk in het staartje van HLF8, waarin boswachter Arjan Postma een verschrikkelijk enthousiast verhaal hield over de paling, waarbij iedereen aan tafel begripvol zat te knikken. ‘Klopt het dat een paling twee harten heeft?’, wilde Catherine Keyl weten. Nee, zei Postma, het zijn meer een soort bloedophopingen. En dat bloed is trouwens giftig, dus pas ermee op. Conclusie was dat we eigenlijk te weinig over de paling weten. ‘Kennis is macht’, vatte Johnny de Mol de paling samen.

Nadat hij met een vrolijke stemverheffing Arjen Postma had bedankt, stond De Mol op van tafel en trok een somber gezicht. Hij stopt voorlopig met het presenteren van HLF8, ‘want boven op de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe, anonieme, valse beschuldiging geuit en daardoor wordt het voor mij en de redactie nagenoeg onmogelijk om dit werk voort te zetten.’ De show gaat wel door zonder De Mol, maar wie hem gaat vervangen is nog niet duidelijk. Hélène Hendriks wordt genoemd. Ik hoop dat het Theo Janssen wordt.

De abdicatie van Johnny de Mol was helaas niet het vreemdste wat de Koningsavond op televisie te bieden had. Later, bij VI vandaag, vertelde Johan Derksen dat hij tientallen jaren geleden na een avondje stappen een kaars in de vagina van een bewusteloze vrouw had gestopt. ‘Ze heeft nog geluk gehad’, zei René van der Gijp. ‘Voor hetzelfde geld staat er een honkbalknuppel in de hoek.’ Hilarisch.