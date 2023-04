Het was Pasen en in New York hadden velen de feestdag aangrepen om de naar men beweert op handen zijnde ondergang eventjes links te laten liggen. Ik zag – wat ik niet eerder in die mate had gezien – vrouwen met hoeden die versierd waren met bloemen en soms ook groentes. In het laatste geval ging het om een dame die haar strooien hoed op een hoger plan had getild door middel van courgettes en aubergines. Ik kon niet nagaan of de courgettes en aubergines van papier-maché of anderszins kunstmatig in elkaar staken, ze leken net echt, en daar ging het om. Net echt is echt genoeg.

We kunnen daar kritisch over zijn, maar wat zou leven zijn zonder escapisme? Alleen een aanleiding om zelfmoord te plegen.

Ik had die avond afgesproken met een vriendin die kort daarvoor had aangegeven in een verpleegtehuis te zijn beland. Ze was op leeftijd, maar dat verpleegtehuis was een schok. Ik stelde voor, om de moed levend te houden, ons gezamenlijk maar beschaafd te bedrinken.

Dat sloeg ze af en snel bleek waarom. Het verpleegtehuis had ze metaforisch bedoeld.

Mijn vriendin had haar woning onderverhuurd en onderdak gezocht bij een kennis die een strikt regime hanteerde dat haar aan een verpleegtehuis deed denken. Om half 11 moest iedereen in bed liggen, ’s nachts mocht de wc niet worden doorgetrokken, gezamenlijke gezelligheid was twee keer per dag verplicht.

Nee, geen pretje. Dat begreep ik. Maar ze verdiende er geld mee, het was geen reden zich ostentatief een stuk in de kraag te drinken.

Naast ons zat een man die zich had verkleed als paashaas. Mijn belangstelling voor hem was groot, maar ik wilde niet onbeleefd zijn.

Het weerbericht kon niemand meer ontgaan: verkleedpartijtjes met hier en daar een uitspatting. De zingeving was eveneens scherp gesteld, eraan ontsnappen.