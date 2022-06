Na vier dagen Valencia staat de vriendschap nog overeind, daar is Eva dankbaar voor

We hadden bijna 4.000 piek in kas. Elke maand braaf 20 euro storten, alle vijf en dat drie jaar lang – ja, dan schiet het op. De gewoonte van ons cluppie middelbareschoolvriendinnen om elk jaar een weekend weg te plannen werd drie jaar geleden vermorzeld toen de nummer zes, Carlijn, na negen maanden ziek te zijn geweest toch nog doodging, alle behandelingen, rituelen en onrecht ten spijt, en toen we van de eerste schok bekomen waren, deed corona de rest. Daar weer achteraan, onuitgesproken maar onmiskenbaar aanwezig: hoe nu überhaupt verder zonder haar, de grote verbinder, de stille kracht? Carlijn had de kwaliteit ieders onhebbelijkheden heus wel te zien, maar weinig behoefte ze te veroordelen – de afgelopen drie jaar hadden we moeten constateren zelf nog niet zover te zijn op de levensladder.



Maar nu was er geld, véél geld, en als Carlijn ons iets had geleerd was het wel dat je er maar beter het beste van kon maken, zolang het duurde. Waarom dan niet, na Groningen, Deventer en Nijmegen, een keer naar het buitenland?

Het werd Valencia.

Niet te ver, toch echt weg, mijn eerste keer Spanje bovendien.

En zo kwam het dat we op een donderdagmiddag kriskras over Schiphol liepen, vijf veertigers in makkelijke pakken die van koffiehoek naar make-up-corner trokken, elkaar ondertussen bespottend om koffers en kledingkeuzes en opgewonden tetterend over de zeeën van tijd die voor ons lagen, we gingen dit en we gingen dat, eindelijk weer eens doorlezen, in ieder geval even níét zorgen en werken, even later was ik de eerste die met een boek op schoot in het vliegtuig in slaap viel.

Valencia bleek een vriendelijke, overzichtelijke stad, enigszins te veroveren in korte tijd, fietsend door parken en straten in steeds nauwere cirkels, de zon op je huid, langs muurschilderingen en boetieks met matzilveren ringen en kanten omslagdoeken en dan ’s avonds, al die mensen, drinkend en etend en rokend en discussiërend aan lange tafels op straat... Ik ben geen uitbundige lacher, het geluidloze werk is meer mijn gebied, maar dan moeten ze me niet pas om 10 uur ’s avonds aan tafel laten gaan en eerst drie glazen Agua de Valencia geven.

Naarmate de dagen vorderden zag ik de donkere schaduwen rond de ogen verdwijnen, lijnen verzachten. De intimiteit van het tijdelijke samenwonen – een bikini over de rand van de douche, vreemde potjes crème op de wastafel, lange haren onder een handdoek na het douchen, de benen bruin, de veranderende huid, buiken die levens hadden gedragen, hadden losgelaten, in beide gevallen verlost van de hoogmoed – het ontroerde me, net als de wil om elkaar te begrijpen, opnieuw te verstaan, zelfs te inspireren, en ik wist dat ik na thuiskomst op zijn minst een dag chagrijnig zou zijn.

Vier dagen slenterden, praatten, zwegen en aten we, heerlijk trouwens, om een poosje op de pof te leven, ideaal, en op de laatste avond trokken we niet alleen de conclusie dat Hollanders gewoon echt niet zachtjes kunnen praten, sorry daarvoor Valencia, maar dat er ondanks alles veel was om dankbaar voor te zijn, al was het maar het feit dat we het woord dankbaar in deze context zonder ironie durfden te gebruiken. En al die tijd was de geest van Carlijn daar, stil maar aanwezig zoals altijd, in flarden en grappen en blikken, met zachte hand de waarde onderstrepend van een dertig jaar durende vriendschap waarvan de verf her en der is afgebladderd en sommige deuren misschien zijn scheefgezakt, maar de zuilen nog recht overeind staan.