Na Truss graag een leider die wat kán, voor de Britten zelf en voor de EU

Midden in een oorlog en een ongekende energiecrisis is het Verenigd Koninkrijk ten prooi gevallen aan chaos en politieke instabiliteit. Na 44 dagen van incompetentie en ideologische verdwazing is een einde gekomen aan het premierschap van Liz Truss. Daarmee is het fiasco voor de Britse Conservatieven compleet. Na de Brexit hebben ze geen bekwame leider meer gehad. De onbeholpen May werd opgevolgd door de onbetrouwbare Johnson en de onbekwame Truss.

Take back control was de slogan waarmee de brexiteers campagne voerden voor de uittreding uit de Europese Unie. De Britten zouden weer baas zijn in eigen huis. In dat kader is het ironisch dat Truss niet werd gekozen door de Britse bevolking, maar door de leden van de Conservatieve Partij, een relatief oude, witte en rijke groep die absoluut niet representatief is voor het Britse electoraat.

Truss’ fiasco illustreert het gebrek aan realiteitszin bij de rechtse Brexit-vleugel van de Conservatieven. David Frost, voormalig Brexit-onderhandelaar met de EU, schreef dat zij zich niets moest aantrekken van de elite van economische experts die voorspelden dat haar beleid rampzalig zou uitpakken. Take back control bleek echter niet te betekenen dat elementaire economische beginselen kunnen worden genegeerd.

Bovendien was Truss’ ouderwetse thatcherisme een vorm van kiezersverraad. Haar voorganger Boris Johnson had de verkiezingen van 2019 gewonnen met de belofte dat hij de Brexitgezinde arbeidersklasse in het noorden van Engeland tegemoet zou komen. Erg geloofwaardig was die belofte niet, maar na zijn val ging Truss radicaal de andere kant op, zonder mandaat van de kiezers.

De Conservatieven zouden er goed aan doen verkiezingen uit te schrijven, zodat de Britten zelf de premier kunnen kiezen die hen door de crisis moet leiden. Door het debacle-Truss staat de partij er echter zo slecht voor in de peilingen dat de kans hierop nihil is. Opnieuw zullen de Conservatieven zelf een nieuwe leider kiezen. Hopelijk prevaleert deze keer gezond verstand boven ideologisch wensdenken.

In deze crisis heeft het Verenigd Koninkrijk behoefte aan een bekwame en ervaren centrumfiguur die het land bij elkaar kan houden. De Europese Unie heeft een stabiele partner nodig. De Britten hebben de EU weliswaar verlaten, maar de strijd in Oekraïne laat zien dat zij in militair en geopolitiek opzicht onmisbaar zijn voor Europa. Ook daarom moet een einde komen aan de farce in Westminster.