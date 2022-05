Na stop op levering door Gazprom is nationalisatie gasopslag noodzakelijk

Reactie van David Smeulders, hoogleraar energietechnologie TU Eindhoven:

‘Het nationaliseren van de gasvoorraad lijkt me een stap te ver, maar meer regie van de overheid is essentieel. Een deel van onze gasvoorraad, onder andere de opslag in Grijpskerk, is via de NAM al in handen van de overheid.

‘De gasopslag in bijvoorbeeld Bergermeer daarentegen is eigendom van TAQA Energy, een bedrijf uit Qatar. Gazprom levert 40 procent van die voorraad. Afgelopen zomer is dat deel niet aangevuld. Wellicht toen al om Nederland onder druk te zetten. Nederland kan niet over de opslag in Bergermeer beslissen. Wel zou het verstandig zijn met TAQA te onderhandelen en duidelijke afspraken te maken zodat we niet van Gazprom afhankelijk zijn.

‘Sinds 2000 is er veel geprivatiseerd. Lang was het idee, zoals verwoord door Diederik Samsom: energie is als de stoep, die ligt er toch wel, daar hoeven we ons geen zorgen om te maken. We hebben het te veel aan de vrije markt overgelaten en daar worden nu geopolitieke spelletjes gespeeld.

‘Het lijkt voor de hand liggend het Groningse gasveld aan te boren. Op dit moment gooit de NAM in Groningen putten voor gasboringen al dicht met cement, vijftig meter diep. Dat is conform de afspraken die zijn gemaakt. Het lijkt me verstandig dat op pauze te zetten. Want al houden we de gaskraan voorlopig dicht, als het cement eenmaal is gestort, is het gasveld voorgoed gesloten. Dat is alsof je het stadion al sloopt en nog niet weet of je wedstrijden moet spelen.

‘Eventuele gasboringen in Groningen zouden wel direct gekoppeld moeten worden aan versterking van de 26.000 beschadigde huizen; die belofte moet de overheid nakomen, zelfs al wordt er niet verder geboord. Als je de gasboringen, die veel geld zullen opleveren, laat samengaan met een versterkingsoperatie van de Groningse huizen, los je het energieprobleem op én verdient de overheid bakken met geld.’