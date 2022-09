Na Rusland wil Duitsland met China zijn hoofd geen tweede keer stoten

Een Europese diplomaat vertrouwde me eens toe wat de tragedie is van de moderne Duitse diplomatie. ‘Alle bondgenoten willen al jaren dat Berlijn strategisch gaat denken en handelen. Maar de enige keer dat Duitsland een strategisch besluit nam, werd iedereen boos.’

Zijn anekdote ging over de Nord Stream-gaspijpleidingen, die direct van Rusland naar Duitsland gaan. Het is een project dat in 2005 begon. Inderdaad een strategisch besluit. En een unilateraal besluit, maar zo noemen we in Europa alleen Amerikaanse besluiten. Nord Stream was een strategische klap voor doorvoerlanden als Polen, maar bovenal Oekraïne. En inderdaad het duurde niet lang of Poetin begon de gaskraan te gebruiken om Oekraïne politiek onder druk te zetten. Schmerzlich!

Geen wonder dat er direct bezwaren rezen en uiteindelijk bijna iedereen het een slecht idee vond, inclusief Frankrijk, dat zag dat dit de strategische afhankelijkheid van het autoritaire Rusland vergrootte. Maar niet in Nederland en Oostenrijk. De reden? Wir haben mitgefeiert! Het waren de rijke jaren van feesten en toasten en proosten met Poetin, al werden ook toen in Rusland de kritische journalisten al vergiftigd of met kogels doorboord en buurlanden lastiggevallen of aangevallen.

Zoals bekend rustte dit ogen-dicht-beleid op de Duitse Wandel durch handel-filosofie, waarin handel autoritaire landen langzaam omtovert in variaties op Zwitserland. Dit concept bleef handig, ook toen allang duidelijk was geworden dat het niet strookte met de realiteit, om zonder alternatieve strategische overwegingen de handelsrelaties met China en Rusland uit te bouwen.

Nationale cultuur

Nederland deed door de jaren heen exact hetzelfde, waarbij zelfs het departement van ‘Buitenlandse Zaken’ - waar die andere overwegingen een rol zouden hebben moeten spelen - werd gewandeld-für-Handel. Maar hier praten we daar liever niet over. We doen gewoon alsof we er elke dag weer louter in knallen voor de mensen- en vrouwenrechten. Kwestie van nationale cultuur.

En nu? De grote herschikking van relaties met Rusland is in volle gang, maar hoe zit het met China? Ook daar regeerde lang de blinde commerciële drift, tot Europeanen door veranderingen in China zelf en door Amerikaanse druk gedwongen werden met andere ogen naar de nieuwe supermacht te kijken.

Zo vlakbij, maar wel over de landsgrens, is het denken daarover nu onderdeel geworden van wat de Duitsers de Zeitenwende noemen. Dat telt, want de Duitse export naar China is vier keer zo groot als die van Frankrijk, en zeven keer zo groot als die van Italië en Nederland. Het is net zoals in de relaties met Rusland: zolang Duitsland niet schuift, kan Europa niet schuiven.

Een blik op het Duitse debat - waar de vonken nu vanaf vliegen - toont de nadelen van de Nederlandse aanpak van doen alsof je neus bloed. Immers: om vooruit te komen, moet je je rekenschap geven van je eerdere fouten. Dat doen de Duitsers.

De huidige coalitie van sociaaldemocraten, groenen en liberalen verschoof al voor de oorlog de bakens waar Merkel decennia aan vasthield. Doel: de strategische afhankelijkheid van ‘systemische rivaal’ China verminderen. Russische agressie geeft dat voornemen de wind in de zeilen. Er wordt gewerkt aan maatregelen gericht op het diversificeren van handelsstromen, vermindering van kwetsbaarheden, en een scherpere aanpak van Chinese handelspraktijken die als oneerlijk worden gezien of als bedreigend voor de nationale veiligheid.

Zakenbelangen moeten worden bezien in samenhang met langetermijnrisico’s en -afhankelijkheden. ‘We kregen in werkelijkheid nooit goedkoop gas uit Rusland’, zegt Annalena Baerbock, de Duitse buitenlandminister. ‘We betaalden voor elke kubieke meter gas twee of drie keer zoveel in termen van onze nationale veiligheid.’

Op de rem

Natuurlijk wordt er ook teruggeduwd. De SPD staat, net zoals in discussies over wapenleveranties aan Oekraïne, meer op de rem en waarschuwt voor ‘ontkoppeling’. Het grootste verzet komt echter uit de Duitse auto-industrie, die voor zijn winst erg afhankelijk is van de Chinese markt. ‘China isoleren zou naïef en fataal zijn, politiek en economisch’, luidt de waarschuwing.

Maar het spel is op de wagen. Het felle debat in Duitsland staat in schril contrast met Nederland. Ons bootje deint mee op de golven van de grotere schepen om ons heen. Kijk daarom naar onze oosterburen. Sommigen concluderen nu al wanhopig dat de Zeitenwende is ‘mislukt’. Maar voor die conclusie is het te vroeg. Het Duitse debat wordt maatgevend voor de vraag of continentaal Europa inzake geopolitiek kan bijleren en bijsturen.

Arnout Brouwers is historicus en redacteur van de Volkskrant. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Heleen Mees.