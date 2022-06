Na negen maanden strijd tegen het monster is ook bij de huisarts de kritieke grens bereikt

Het monster is terug. Het meedogenloze monster dat anorexia heet. Jarenlang lukte het de jonge vrouw, die al sinds haar puberteit worstelt met de eetstoornis, het monster slapende te houden. Maar nu is het ontwaakt. En begint het opnieuw aan haar te knagen.

Ook de ouders van de vrouw zien hoe het monster opnieuw bezit neemt van hun dochter. Als ze bij mijn collega huisarts op het spreekuur verschijnen is haar gewicht inmiddels gezakt van 57 naar 54 kilo. Ze wordt aangemeld voor een gespecialiseerde kliniek. De wachttijd: negen maanden.

In die negen maanden gaat haar lichamelijke en psychische conditie zienderogen achteruit. Ze wil niet dood, maar leven doet ze ook niet meer. Als haar gewicht onder de 50 kilo zakt beginnen de wekelijkse bezoekjes aan de huisarts, bestaande uit lichamelijk onderzoeken, bloedonderzoeken, hartfilmpjes en moeilijke gesprekken over drinkvoeding en het aanvullen van vitaminetekorten.

Hartfilmpje

De week voor de intake breekt aan. De vrouw weegt inmiddels 41 kilo. Haar lichamelijke toestand begint gevaarlijk te worden: de bloeddruk is gedaald, de hartslag versneld, het hartfilmpje vertoont lichte afwijkingen en de zouten in het bloed bereiken de ondergrens. De huisarts overlegt met de behandelaren van de gespecialiseerde kliniek. Die vragen of de patiënt wel sterk genoeg is om te starten met de intensieve psychische behandeling volgende week. Heeft ze genoeg energie om daar wat van op te steken, om aan zichzelf te werken, om te leren?

De huisarts twijfelt. De verantwoordelijkheid die al maanden op haar schouders drukt voelt loodzwaar aan. Als ze besluit dat de vrouw lichamelijk gezien te zwak is, zal zij worden opgenomen in het ziekenhuis voor dwangvoeding. Een zeer traumatische ervaring die enkel mag worden aangegrepen om een levensgevaarlijke situatie af te wenden. Daarbij wordt niks gedaan aan de oorzaak van het probleem. Integendeel, de intake bij de gespecialiseerde kliniek zal dan moeten worden uitgesteld.

‘Dus wat is het goede? En wat is het juiste?’, vraagt mijn collega mij. ‘Hoe vertel ik de ouders, die stuk gaan van vermoeidheid en verdriet, dat we inmiddels zo lang hebben gewacht dat hun dochter te zwak is om de behandeling te ondergaan die ze juist zo hard nodig heeft? Dat ze eerst zullen moeten zien hoe hun zieke meisje onder dwang een slang in haar neus geduwd krijgt, als een wild dier vastgebonden aan een bed, wetende dat dit te voorkomen was geweest als ze op tijd hulp had gekregen?’ Nee, het is niet uit te leggen.

Medisch verantwoordelijk

Ik merk hoezeer mijn collega is geraakt door de situatie en daarin staat ze niet alleen. Huisartsen worden de afgelopen jaren steeds zwaarder belast met het monitoren van patiënten met psychische aandoeningen die maar niet ‘in zorg’ kunnen komen. Die een behandeling vereisen waarin huisartsen niet geschoold zijn en zich vaak verre van bekwaam voelen. ‘Ik stond erbij en ik keek ernaar’, zong Wim Kan en zo voelt het ook. Huisartsen zien hoe een patiënt afglijdt. Dieper in een depressie, verder in een eetstoornis. Ze zijn machteloos maar ook medisch verantwoordelijk.

Aan anorexia nervosa, een ernstige en complexe psychiatrische aandoening, komt 1 op de 10 patiënten te overlijden. De landelijke Ketenaanpak Eetstoornissen (K-EET) benadrukt dat een vroegtijdige behandeling van eetstoornissen het effectiefst is. Dergelijke behandelingen gebeuren door specialistische teams met de focus op de dieper liggende problematiek die aan de ziekte ten grondslag ligt.

Wegbezuinigd

Helaas zien we dat deze teams overbelast raken of worden wegbezuinigd door financiële problemen in zorginstellingen. Dat probleem bestaat niet alleen in de zorg voor patiënten met eetstoornissen. Middels de petitie ‘red de ggz’ vragen zorgverleners aandacht voor patiënten met ernstig psychisch lijden die meer en meer verstoken blijven van medische hulp.

Met 75 duizend mensen op de wachtlijst voor hulp lijken we het normaal te zijn gaan vinden dat mensen met ziekten zo dodelijk als kanker maandenlang moeten wachten. Dat ís niet normaal en mogen we niet accepteren.

De intake van de vrouw heeft inmiddels plaatsgevonden. De behandeling wordt gestart. Hoewel de situatie nog altijd kritiek is, haalt de huisarts even opgelucht adem. Haar adem stokt als ze het bericht leest van de kliniek: ‘Vanwege een gebrek aan personeel verzoeken wij de huisarts de lichamelijke controles te continueren en sondevoeding te organiseren in de thuissituatie.’ ‘Nee’, antwoordt mijn collega met pijn in haar buik, ‘na al die maanden is ook bij mij de kritieke grens bereikt.’

Danka Stuijver werkt als huisarts. Zij schrijft om de week een wisselcolumn met Harriet Duurvoort.