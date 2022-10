Na het aftreden van Truss fietste onze correspondent onvermoeibaar door om Arsenal-PSV te verslaan

‘Totale chaos hier. Truss morgen weg’, appte Patrick van IJzendoorn, sinds jaar en dag onze correspondent in het Verenigd Koninkrijk, woensdagavond. Hij begon de volgende ochtend alvast te tikken aan een bericht over haar vertrek en een beschrijving van haar ultrakorte premierschap in elf momenten. Hierdoor konden we donderdagmiddag om 14.35 uur, op het moment dat Truss voor haar ambtswoning begon te spreken, door middel van een pushbericht het nieuws rondsturen dat ze inderdaad was opgestapt. We waren in Nederland de allereerste en dat zijn we als grootste kwaliteitskrant op zulke belangrijke momenten ook aan onze stand verplicht.

Nieuw bericht van Van IJzendoorn op donderdagavond. ‘Hierbij mijn verslag van Arsenal-PSV. Nu ben ik gaar. Van Nistelrooy lijkt op je.’ Nog een uur later: ‘Kom net thuis na fietstocht door donker Londen.’

Er zijn weinig correspondenten met een grotere actieradius dan Van IJzendoorn. Hij staat continu klaar om de laatste nieuwsontwikkelingen te verslaan. Van vakantie wil hij in principe niets weten – ondanks herhaaldelijk aandringen van ons, zijn werkgever. ‘Het leven is te kort om vakantie te vieren.’

Patrick van IJzendoorn met zijn Gazelle in Londen, 2019. Beeld Els Zweerink

Er zijn ook weinig correspondenten die zoveel kilometers per fiets afleggen. Van IJzendoorn doorkruist op zijn fiets – eerst de oude Gazelle van zijn vader, tegenwoordig een moderner exemplaar – de stad vele keren per week, vanuit zijn woning in Greenwich naar Westminster Abbey, voetbalstadion of Battersea Power Station. De vaak steile Engelse wegen schrikken hem niet af.

V’s favoriete…

Vanaf deze week ziet uw krant er iets anders uit. Zoals ik eerder schreef, sturen we de krant sinds deze zomer om 21.45 uur naar de drukker, om bezorgers de mogelijkheid te bieden meerdere wijken achter elkaar te lopen. Op donderdagavond lag de deadline al om 20.45 uur, omdat de vrijdagkrant dikker was en de drukkerij dus meer tijd nodig had.

Om vanaf deze week ook op donderdag om 21.45 uur te kunnen sluiten, hebben we de vrijdagkrant iets dunner gemaakt. Zo kunnen we ook op donderdag het late nieuws weer meenemen en in een groot deel van de oplage ook de verslagen van late sportwedstrijden. In ruil daarvoor krijgt u er op zaterdag een vrolijke cultuursectie bij, V’s favoriete…, waarin we de opwindendste culturele evenementen en uitingen bespreken. Bijkomend voordeel is dat lezers van de zaterdagkrant ook profiteren van onze kunstverslaggeving. Laat ons vooral weten wat u ervan vindt.