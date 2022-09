Na het aftreden van Dick Benschop moet het roer rigoureus om bij Schiphol

Schiphol moet een gezonde, duurzame en crisisbestendige luchthaven worden, waar groei niet meer op de eerste plaats staat.

De lange rijen van deze zomer konden Schiphol-baas Dick Benschop nog worden vergeven. Een jaar eerder kampte Schiphol vooral met uitvallende vluchten vanwege de pandemie en personeel waarvoor geen werk meer was. Binnen een jaar is de situatie geheel omgedraaid. Het vergt veel van een organisatie en zijn directeur om zich daaraan aan te passen. Dat ze daar enkele weken voor nodig hadden, was te begrijpen.

Dat de eindeloze rijen, nu in de herfst, weer terug zijn, is onvergeeflijk. Gezien de enorme schade die de rijen aanrichten, mag van een directie worden verwacht dat ze er alles aan doet om tekorten bij de beveiliging te voorkomen. In plaats daarvan schafte Schiphol de zomertoeslag voor de beveiligers af, waardoor de eindeloze rijen ineens terugkeerden.

Het is dus terecht dat Benschop de eer aan zichzelf houdt en aftreedt. Benschop is een beroepspolderaar; nu is een crisismanager nodig, dat is een ander vak.

Het aftreden van Benschop mag er niet toe leiden dat alles verder bij hetzelfde blijft. Benschop heeft weliswaar verzuimd de problemen adequaat op te lossen, hij heeft ze niet veroorzaakt. Schiphol krijgt nu de rekening gepresenteerd van de strategie die tien jaar geleden werd ingezet.

Uit angst dat de luchthaven in reactie op de financiële crisis haar toonaangevende positie zou verliezen, werd alles in het werk gesteld om de prijsvechters naar Amsterdam te halen. Daartoe moesten de kosten van de luchthaven omlaag. Activiteiten als beveiliging en bagage-afhandeling werden zoveel mogelijk uitbesteed, zodat de opdracht aan de laagste bieder kon worden gegund. Uitholling van arbeidsvoorwaarden was het gevolg.

Schiphol kan daarmee symbool zijn van een land dat de afgelopen decennia een bijna religieus geloof had in de marktwerking als instrument om de kosten naar beneden te brengen. Vergeten werd dat een organisatie die zich volledig uitlevert aan de wetten van de vrije markt, die altijd de laagste prijs wil betalen, iets verliest, om te beginnen de loyaliteit van haar personeel. Dat wreekt zich in tijden van crisis zoals nu.

Schiphol dreigt nu vooral symbool te worden van een land waarin niets meer lijkt te lukken. Een land dat dacht dat het alles perfect georganiseerd gehad, maar nu bij elke nieuwe crisis vooral machteloosheid etaleert. Het zou mooi zijn als Schiphol onder een nieuwe leiding en aangemoedigd door grootaandeelhouder de Nederlandse staat het goede voorbeeld geeft door een gezonde, duurzame en crisisbestendige luchthaven te creëren, waarbij groei niet meer op de eerste plaats staat.