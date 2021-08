Na een tijdje Gooise jongens bashen is #Marokkanen weer trending

Bloemen op de plek in Palma de Mallorca waar een jonge Nederlandse man werd doodgeschopt en -geslagen. Beeld EPA

Nu wist ik wel dat wij Nederlanders elkaar graag opzoeken in het buitenland. De zon en het strand zijn leuk, maar het eten is niet te vreten. Dus haal je die heerlijke Hollandse shoarmaschotel gewoon bij Friet van Piet langs de boulevard. En ook is één nummertje salsa wel leuk, maar het gaat natuurlijk pas echt los met onze eigen Hollandse Toppers. Dat we nu in het buitenland elkaar ook opzoeken om die ander toe te takelen is nieuw. De laatste keer dat er zoiets gebeurde was daar nog een Tsjechische ober voor nodig.

Ik zie een nieuwe trend: vechten met je eigen mensen. Dat we daar niet eerder opgekomen zijn: er is geen taalbarrière wat het schelden makkelijker maakt en je weet in ieder geval wat je kan verwachten. Zie je wel, we hebben helemaal geen buitenlanders nodig! Vanaf nu botvieren we al onze frustratie op elkaar. Makkelijk onderling geregeld. Onder het genot van een cerveza en onder de Spaanse zon. Olé!

Gooise matties

Het is alweer ruim twee weken geleden dat op Mallorca een Gooise vriendengroep ruzie zoekt met vijf jongens uit Waddinxveen. Een van die jongens krijgt een aantal rake trappen tegen zijn hoofd en belandt op de intensive care. Na enkele dagen overlijdt hij alsnog aan zijn verwondingen. Hij werd 27 jaar. De Gooise matties zitten dan alweer lang en breed bij paps en mams, ze waren het eiland al ontvlucht.

En die hebben het gelijk onderling geregeld. En hoe. Nadat zonenlief hun hulplijn hadden ingeschakeld en naar huis hadden gebeld werd de hele molen in werking gezet. Hun vakantie werd razendsnel omgeboekt, ons papa regelde een bevriende advocaat die iets lijkt te hebben gefikst met de Spaanse justitie en voilà: de hele zaak wordt naar hier verplaatst.

Tot de tijd dat de politie het hele onderzoek heeft afgerond en heeft uitgezocht wie er nou precies geschopt heeft, kunnen onze Gooise zonen ongestoord verder vakantie vieren. Op vrije voeten natuurlijk. Gelukkig maar, want ze hebben zo’n zware tijd achter de rug. Al die lockdowns waren ook niet makkelijk. En om nou hun laatste vakantieweken in een Spaanse cel door te brengen. Je schijnt je daar nog meer opgesloten te voelen dan in het quarantainehotel van Tokio. Dat gun je toch niemand?

En nu balen ze flink. Want waar moeten ze nou verder hun vakantie vieren? Het is hier slecht weer en voorlopig kunnen ze het land niet uit.

In Spanje

Op social media had iedereen sowieso liever gezien dat ze in Spanje waren gebleven. Wat deden ze hier? En waarom werden ze daar niet voorgeleid? Dat gunden we hen wél. Iedereen wond zich op over onze Gooise vrienden.

Tot deze week. Toen ons het bericht van de 14-jarige Frédérique bereikte die bruut in elkaar werd geslagen door een groepje leeftijdsgenoten, omdat ze terecht vond dat haar geslacht niemand wat aangaat. Toen was binnen de kortste keren #Marokkanen weer trending en konden we weer over tot de orde van de dag. Leuk om Gooise jongens te bashen, maar laten we vooral doen waar we goed in zijn. Toch fijn dat er buitenlanders zijn.

Jeffrey Spalburg is cabaretier. Zijn onemanshow Baas uit 2017 is sinds kort te zien op Netflix. Hij is gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie in de maand augustus.