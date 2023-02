Na een paar dagen weet je: nee, dit zijn geen asperges. Dit is de dood

Er is een rat gestorven. Tenminste, je weet vrij zeker dat het een rat is. Het geluid dat je vaak ’s avonds vanuit je bed hoorde kwam tussen de binnen- en buitenmuur vandaan en was te luid voor een muis en te zacht voor een bever. Bovendien heb je op je balkon nog nooit een bever voorbij zien rennen en wel een rat. Het is in ieder geval een middelgroot knaagdier dat ergens achter een gipsplaat in je slaapkamer ligt te rotten. Eerst denk je: goh, wie heeft er asperges gegeten en daarna in onze slaapkamer in een hoek geplast? Een paar dagen later denk je: nou ja zeg, heeft diezelfde asperge-aficionado óók nog ergens gepoept? Maar weer een paar dagen later weet je het: nee, dit zijn geen asperges, dit is de dood. En tegen die geur van een ontbindend middelgroot knaagdier waarvan je vrij zeker weet dat het een rat is, is geen luchtverfrisser of geurdoder of wierook opgewassen.

Twee dingen zijn lastig: je kan niet achterhalen waar de geur precies vandaan komt. Het zit in ieder geval op neushoogte, ergens, maar hoeveel je ook snuift en speurt, de exacte bron dient zich niet aan. Een andere complicerende factor is dat ze bij de ongediertebestrijding bij de gemeente de telefoon niet opnemen, nooit. De woningbouwvereniging neemt wel op en zegt dat er pas over twee weken iemand kan langs komen. ‘Maar we gaan niet zomaar het plafond of de muren openmaken.’

Je haalt de matrassen van je bed en jullie slapen op de grond van de werkkamer, wat best gezellig is, maar ook weer helemaal niet. De deur naar de slaapkamer blijft dicht, maar als die toch openstaat ruik je op de gang de lijklucht. Die ruik je ook als je een jasje aantrekt dat in je slaapkamer heeft gehangen. Je vindt dat maar moeilijk te accepteren. Als de klusjesman van de woningbouwvereniging eindelijk komt om toch het plafond open te maken, zegt hij dat hij niet zomaar het plafond gaat openmaken. Hij belt even met een collega en zegt daarna: oké, ik ga het plafond openmaken.

Hij legt een plastic zeil over het bed en begint met een handzaag in het plafond te zagen. Je verwacht ieder moment een ijzingwekkende kreet, maar het blijft stil. Als hij klaar is roept hij je. Er zit een vierkant gat in het plafond. Je klimt op de ladder en kijkt door het gat. De geur is iets penetranter, maar je ziet niets, omdat maar een klein stukje van de isolatielaag achter het plafond zichtbaar is. En ze gaan niet zomaar het hele plafond openmaken. De klusjesman zegt: kijk het nog even een week aan. Je hebt geen idee waarom. En nu zit er een vierkant gat in je plafond.