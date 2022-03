Na een honderdtal vergeefse pogingen de kade op te klimmen, kwam mijn zoon kijken waar ik bleef

Een bootje is zoiets als een kind of een hond: je weet dat het onverstandig is eraan te beginnen, maar voor je het weet heb je er een. Er loopt een grachtje niet ver van ons huis, en daar ligt sinds deze week ons roestige sloepje, dat in onze fantasie vanzelf tot zonovergoten picknicks op verscholen watertjes zal leiden.

En aanvankelijk bleek de realiteit niet eens zo weerbarstig. De snijdende wind en beukende golven die we moesten trotseren om hem naar ons buurtje te varen, namen we voor lief. Ik zette mijn verkleumde gezin netjes af bij een steiger alvorens ik naar ons ligplekje voer, alwaar ik mijn beste touwknoopimitatie deed bij de vastmaakdinges. Tot zover pure zeemanskunst, en ik was trots dat ik alweer een nieuw talent in mezelf had ontdekt.

Nou weet iedereen dat grachten een stuk lager liggen dan de straat – het zou gek zijn als het andersom was – maar ik had de consequenties daarvan niet doorgedacht. Toen ik namelijk op de rand van mijn bootje ging staan om mezelf de kant op te hijsen, duwde ik die zijde van de boot dieper het water in, waardoor de kade relatief hoger werd. De oprijzende kade, op zijn beurt, bood geen enkele houvast – geen boomwortel, geen stoeprand, niets. Eén uitstekende straatklinker was genoeg geweest om mijn vingers achter te haken, maar hoewel ik tien keer per dag struikel over die dingen, had ik nu blijkbaar aangelegd bij een biljartlaken van een straat.

Na een honderdtal vergeefse pogingen kwam mijn zoon kijken waar ik bleef. Ik loog dat alles goed ging, en dat ik alleen nog even het dekzeil wou opzetten. De fout die ik daarbij maakte, was dat ik hem de motor liet meenemen. Nu kon ik noch de kade opklimmen, noch stiekem naar een makkelijker klauterwand varen.

Ik besloot het probleem voor me uit te schuiven door van de nood een deugd te maken en het dekzeil daadwerkelijk op te zetten. Stel u voor dat u een ouderwetse scheerlijnentent moet opzetten waarvan u niet weet wat de voor- of achterkant is. Doe daar nu een stevige bries bij. Lastig hè? Maar wacht, u moet hem opzetten tijdens een aardbeving, de grond golft onder uw voeten en u moet het schuifelend op uw kont zien te doen. En o ja, u moet leunend over een afgrond de lusjes vast zien te maken aan iets wat u niet kunt zien. Had ik al verteld van de aardbeving?

Het ding paste voor geen meter. Hoe ik ook sjorde, geen enkel lusje kwam uit boven een van de nippels op de boeg. Na een uur hannesen was ik gefrustreerd genoeg om schijt te hebben aan de hoge kade. Ik stapte op de bootrand, en zette op goed geluk af. Wonder boven wonder vonden mijn ellebogen de kade, en spartelend hees ik mezelf omhoog.

Moedeloos ging ik met mijn benen over de rand zitten en aanschouwde de situatie beneden mij. De opening in het dekzeil waaruit ik mezelf had gelanceerd, kon ik vanaf hier niet meer dicht krijgen. Het zou inregenen. Dat betekende hozen. Tenminste, als ik ooit weer de boot in kwam, want mezelf er voorzichtig in laten zakken was vanaf deze hoogte onmogelijk. Na lang, heel lang nadenken, zag ik het onvermijdelijke onder ogen: om er weer in te komen, zou ik een bootje moeten huren.