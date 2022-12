Na een heleboel drama, aannames en oprechte bezorgdheid snakte ik naar een koele analyse

Ik ben altijd heel goed op de hoogte van de status van de transgenderemancipatie. Dat komt doordat ik een gewoon leven heb met een normale baan in een middelgrote stad in het midden van het land met mensen die middelbaar zijn opgeleid. In mijn bijzijn wordt vrijuit over transgenders gepraat en gegrapt, omdat mensen aan mij niet zien dat ik een transgender­achtergrond heb. Daardoor weet ik dat de meeste mensen een transitie nog steeds best spectaculair vinden en ook een beetje schandelijk.

Over deze eindejaarscolumn Op de drempel van 2023 vroegen wij onze columnisten en lezers: welk idee of inzicht is jullie bijgebleven, en bood jullie in dit veelbewogen jaar inspiratie of een frisse blik? Deze bijdrage is van Thomas van der Meer, schrijver.

Dit jaar moest de Tweede Kamer stemmen over de Transgenderwet. In de discussie hierover liepen een ­heleboel dingen door elkaar. Sommige opiniemakers deden alsof het superpopulair was geworden om in transitie te gaan – kijk maar eens naar die lange wachtlijsten voor transgenderzorg – en filosofeerden ijverig over hoe dat kwam en wat voor vreselijke gevolgen dat zou kunnen hebben. Een heleboel drama, aannames, vooroordelen en oprechte bezorgdheid.

Ik snakte naar iemand die de boel in balans kwam brengen. Een koele, verstandige analyse. Het liefst een beetje over de top: zo rationeel dat mensen er boos van zouden worden.

Heleen Mees kwam met een column over de Transgenderwet, of eigenlijk over het concept man en het concept vrouw. In haar column legde ze uit dat het niet deugt dat anatomische verschillen tussen mensen bepalend zijn voor de inrichting van de samenleving en de plaats die mensen daarin bezetten. Daar ben ik het mee eens; ik ging in transitie om mijn lichaam te kunnen herkennen als mijn eigen lichaam en daar heeft het concept man verder weinig mee te maken.

Heleen Mees’ analytische toon was nou net wat ik nodig had. De Transgenderwet is prima, maar, zo stelde ze: het zou nog beter zijn om het concept vrouw en het concept man helemaal af te schaffen.

Ik schoot in de lach van opluchting.